Lausanne, nouveau leader de National League

Michael Hügli (No 19) a inscrit le 2-0. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Petite surprise dans l'alignement de Zurich pour ce remake de la finale 2023/24. Les visiteurs ont décidé de ne jouer qu'avec cinq étrangers à Lausanne, préférant laisser leur gardien habituellement titulaire Simon Hrubec surnuméraire. Les Vaudois devant composer avec quelques absences, les deux équipes se retrouvaient donc avec un joueur importé en moins que le nombre autorisé.

Robin Zumbühl, le remplaçant de Hrubec, n'a pas passé une soirée de tout repos. Rapidement dans cette rencontre, le portier zurichois a dû se mettre en évidence. C'est bien simple: après le premier tiers, les Vaudois ont tiré à 13 reprises dans sa direction, contre seulement cinq arrêts pour son homologue Kevin Pasche. Même s'il a réussi à garder un moment sa cage inviolée, Zumbühl s'est incliné à la 10e minute. Un tir flottant de David Sklenicka a terminé sa course dans la lucarne zurichoise. Masqué parfaitement par Damien Riat, le dernier rempart n'a rien pu faire.

Un duel Malgin-Pasche

Tout comme lors de la finale de l'année dernière, les Lions du Léman ont montré que ceux de la Limmat devraient montrer leurs dents et sortir leurs griffes s'ils voulaient s'imposer à la Vaudoise aréna. Chose que, durant la première période, les visiteurs n'ont pas réussi à faire, embourbés sous les assauts lausannois. La deuxième réussite de la soirée est tombée 135 secondes après la première. Mis à terre par un défenseur zurichois, Fabian Heldner a empêché Zumbühl de se remettre en position. Michael Hügli n'en demandait pas tant pour doubler la mise (12e).

Acculé, Zurich n'est parvenu que rarement à se montrer dangereux dans ce premier tiers. Il y a bien eu cette action de Denis Malgin face à Kevin Pasche (14e), mais le gardien du LHC se montrait intransigeant. D'ailleurs, ce duel Malgin-Pasche est revenu à plusieurs reprises dans cette rencontre (33e, 36e et 58e) – toujours à l'avantage du portier.

À partir de la mi-match, les Zurichois ont enfin pris la rencontre à leur compte. Problème pour eux: Kevin Pasche réussissait parade sur parade, faisant même se lever les supporters situés en places assises après un bel arrêt de la mitaine. C'est surtout en début de ce deuxième tiers que Lausanne s'est montré dangereux, avant de gentiment mais sûrement défendre plus.

Un nouveau leader

Avec cette avance de deux buts, on aurait pu penser que Lausanne ne verrait plus le puck dans la troisième période. Au contraire, les protégés de Geoff Ward se sont procurés de belles occasions et auraient pu aggraver le score. Mais à l'inverse, sans un bon Kevin Pasche, les ZSC Lions auraient très bien pu revenir dans la partie. Il n'en a rien été.

Grâce à cette belle victoire, les Lausannois s'emparent donc du commandement de la National League. Avec 40 points, ils devancent leurs adversaires du soir Zurich (39 points, deux matches en moins) et Davos (38 points, un match en moins). Prochain arrêt pour le LHC: ce vendredi, à la Bossard Arena de Zoug.