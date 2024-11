Antti Suomela prolonge à Lausanne

Deux ans de plus

Antti Suomela sera encore lausannois la saison prochaine. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Tout comme c'était le cas pour Damien Riat, le Lausanne HC a de nouveau décidé d'annoncer la prolongation d'un joueur avant un match, celui contre Genève-Servette en Champions Hockey League. Et pas des moindres, puisque c'est son Top Scorer de l'année dernière et l'actuel meilleur compteur Antti Suomela qui va rester deux ans de plus à la Vaudoise aréna.

Celui qui a débarqué au début de la saison dernière au bord du Léman a directement pris ses marques. Lors de la saison 2023/24, le Finlandais a fortement aidé Lausanne à atteindre la première finale de son histoire, en inscrivant 52 points en 70 matches.

Antti Suomela, qui voyait son contrat s'achever à la fin de cet exercice, a donc trouvé une entente avec le LHC. Celui qui a inscrit 19 points en 18 matches cette saison en National League va donc rester un Lion jusqu'à la fin de la saison 2026/27.