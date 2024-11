Plusieurs semaines d'absence pour le Lausannois Ahti Oksanen

Le Lausannois s'est blessé avec l'équipe de Finlande Photo: imago/All Over Press Finland

Grégory Beaud

Ce sont des images qui font froid dans le dos. Le numéro 71 d'Ahti Oksanen est visible et l'ailier fait face à la bande. Matyas Kantner, solide ailier tchèque de 192cm pour plus de 90 kilos, a propulsé le Finlandais la tête la première dans la balustrade. Une scène qui aurait pu avoir des conséquences terribles pour le joueur du Lausanne HC. Fort heureusement, le pire a été évité. L'agresseur a été renvoyé immédiatement sous la douche (après avoir pris deux ou trois tartes réglementaires).

Même s'il a pu quitter la glace par ses propres moyens après avoir été ausculté par le staff médical de la sélection finlandaise, le nouveau venu à la Vaudoise aréna n'est pas sorti indemne de cette action. «Il est toujours en Finlande, précise John Fust, directeur sportif du Lausanne HC. Nous lui avons octroyé quelques jours de repos chez lui avant de revenir en Suisse.»

Repos en Finlande

Ahti Oksanen ne sera donc pas à disposition de son entraîneur, Geoff Ward, mardi pour la réception de Genève-Servette lors du match aller des huitièmes de finale de Champions Hockey League. Pour le retour dans une semaine non plus, d'ailleurs. «Pour l'heure, je ne peux pas en dire davantage, précise le dirigeant. J'attends qu'il revienne en Suisse pour avoir un diagnostic plus précis. Mais nous ne parlons pas d'une absence qui se compte en jours, mais en semaines. Au pluriel, les semaines.»

Pour sa première saison en National League, Ahti Oksanen était en train de réussir son adaptation. Avec déjà 15 points (5 buts et 10 passes) et une marge de progression visible, le Finlandais représentait une belle promesse pour la suite du championnat. Cette blessure va forcer son coach, Geoff Ward, à trouver des solutions pour reconstituer un alignement cohérent.

Heldner: nouvelles rassurantes

Cette mauvaise nouvelle vient s'ajouter à la liste d'absents pour le Lausanne HC avec, notamment, Michael Raffl ou Nathan Vouardoux qui ne sont pas aptes à jouer. Lukas Frick et Jason Fuchs, touchés avant la pause, devraient toutefois revenir rapidement au jeu. Dès cette semaine?

Les nouvelles sont plus rassurantes pour Fabian Heldner. Rentré de Finlande après s'être blessé au haut du corps avec l'équipe de Suisse, le Valaisan a pu s'entraîner normalement ce lundi matin. Sera-t-il apte à patiner mardi soir déjà? «Tout dépendra de sa réaction à l'effort de ce jour, précise John Fust. Nous déciderons au dernier moment.»