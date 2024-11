Lausanne perd pied à Zoug, Ajoie battu

La soirée a été compliquée pour trois des quatre équipes romandes engagées ce soir. Le LHC n'a pas eu droit au chapitre en terres zougoises, alors que Bienne et Ajoie se sont tous deux inclinés sur des scores plus cléments. Fribourg a, en revanche, récolté deux points.

Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Zoug - Lausanne 6-2

1:58 Zoug - Lausanne: Lausanne coule à Zoug

Lausanne n'a pas pu fêter une victoire dans son nouveau costume de leader de National League. A Zoug, les Vaudois se sont inclinés 6-2, alors que Fribourg a battu Berne 5-4 tab.

Se déplacer à Zoug après avoir battu Zurich à domicile 24 heures avant n'était pas la tâche la plus aisée pour les joueurs de Geoff Ward. Il aurait fallu que tout réussisse aux Lions et cela ne fut pas le cas. Et comme cela arrive parfois ces temps pour le LHC, la défaite peut être lourde (7-2 contre Berne, 5-0 contre Genève).

Les Vaudois ont encaissé l'ouverture du score à la 15e sur un but en power-play de Hofmann. Mais les Lausannois ont su revenir 62 secondes plus tard sur un lancer de Pajuniemi, mal négocié par Tim Wolf. L'ancien portier d'Ajoie n'est pas très bien paru sur le deuxième but lausannois (30e, Rochette). Heureusement pour lui, ses coéquipiers avaient inscrit deux réussites (Wingerli et Hofmann).

C'est ensuite Antoine Keller qui a offert deux buts aux Zougois en 24 secondes à la 38e et du même coup hypothéqué les chances de retour de sa formation. Geoff Ward a préféré sortir son portier et laisser Kevin Pasche, excellent la veille, terminer une rencontre que Lausanne ne pouvait gagner.

Fribourg - Berne 5-4 tab

4:47 Fribourg - Berne: Fribourg vainqueur aux tirs au but

Ce derby des Zähringen ne fut pas long à procurer des émotions aux 9178 spectateurs. Il n'a en effet fallu que 12 secondes à Berne pour ouvrir le score. Un but de Merelä que les arbitres sont allés revisionner après que Berra a bougé sa cage.

Mais les Fribourgeois ont immédiatement réagi, bien aidés par une bande aux rebonds amicaux. Jakob Lilja fut tout heureux de trouver une cage vide, puisqu'Adam Reideborn était parti derrière son but. Les Dragons ont également bénéficié du concours de Thierry Schild à la 7e pour le 2-1 de Wallmark. Schild s'est rattrapé à la 14e en construisant le 2-2 de Simon Moser.

Menés 3-2 à la 31e, les joueurs de Pat Emond ont relevé la tête grâce à leur jeu de puissance. A neuf secondes de la fin du tiers médian, c'est Christoph Bertschy qui a pu reprendre un tir qui avait frappé le poteau. Puis à la 44e, c'est Raphael Diaz qui a donné l'avantage à ses couleurs à 5 contre 3. Mais Merelä a nivelé la marque à la 57e. Durant la prolongation, Fribourg n'a pas touché le puck. Les Dragons se sont en revanche bien repris aux tirs au but en en inscrivant deux, tout en pouvant compter sur un Berra impérial.

Kloten - Ajoie 5-2

1:57 Kloten - Ajoie: Première ratée pour Ireland et Bellemare

Pour le premier match de Greg Ireland à la tête du HCA, Ajoie n'a pas présenté son meilleur visage à Kloten. Les Jurassiens ont été battus 5-2 dans la banlieue zurichoise. Et les joueurs de Lauri Marjamäki n'ont pas volé leur victoire, eux qui ont tiré 41 fois au but, contre seulement 19 envois du côté du club à la vouivre. Débarqué en tant que nouvel étranger, Pierre-Edouard Bellemare a réussi sa première en signant un but et un assist.

Lugano - Bienne 6-3

2:12 Lugano - Bienne: Bienne dominé par Lugano

Malgré deux buts de Rajala, Bienne n'a rien ramené de son déplacement à Lugano. Les Seelandais se sont inclinés 6-3. Menés 3-2, les Tessinois ont su trouver les ressources pour renverser la vapeur, avec l'aide d'un Jesper Peltonen étonnamment décisif. Le fils de la légende Ville Peltonen a été impliqué sur le 3-3 et le 4-3. Le 5-3 est tombé en fin de match dans la cage vide.

Zurich - Davos 2-3 ap

4:46 Zurich - Davos: Deuxième défaite de rang pour Zurich

Le match au sommet entre Zurich et Davos a finalement tourné en faveur des Davosiens. Ces derniers ont inscrit le 3-2 décisif par Fora en prolongation après 64'59, soit à une seconde de la sirène et des tirs aux buts.

Langnau - Rapperswil 4-5 ap

4:06 Langnau - Rapperswil: Rapperswil l'emporte en prolongations

Dans le dernier match de la soirée, il a également fallu aller jusqu'en prolongation. Après l'ouverture pour les locaux de Michal Kristof, Rapperswil a repris l'avantge par Hofer puis Capaul avant d'être rejoint en fin de premier tiers, sur un but de Schmutz. La partie de ping-pong a continué dans les deux autres tiers : Pesonen pour Langnau (3-2), égalisation de Strömwall, puis 3-4 grâce à Zangger et enfin égalisation de Baltisberger en faveur de Langnau. Les Tigers se sont finalement inclinés à cause d'un but d'Aberg en ''overtime''.