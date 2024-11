Genève prend une très belle option sur Lausanne

Sakari Manninen a inscrit le 1-0. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

La grosse inconnue avant ce match aller du huitième de finale entre Lausanne et Genève concernait l'affluence. Tandis que les rencontres de Champions Hockey League ont de la peine à trouver leur public, les derbies lémaniques attirent toujours du monde. Qu'en serait-il ce mardi soir? C'est plutôt la deuxième option qui s'est profilée, le LHC annonçant 8973 billets vendus. À vue de nez, ils étaient bien de 7500 à garnir les gradins de la Vaudoise aréna.

Problème pour la majorité de Lausannois? Ils ont vu leur équipe s'incliner face au voisin genevois. Les Aigles ont même pris une belle option en vue du retour, qui aura lieu mercredi prochain aux Vernets. Dans un match qui a eu de la peine à démontrer une grande intensité, les Genevois ont été les premiers à ouvrir la marque. Le premier but est tombé à 10 secondes de la fin de la période initiale et a été l'œuvre de Sakari Manninen, après une bonne combinaison de Teemu Hartikainen et Markus Granlund. Le trio finlandais, séparé lors des derniers matches de National League, a de nouveau été aligné ensemble et a fait parler la poudre. Un Manninen qui a dû plutôt être soulagé d'avoir trouvé le fond des filets, lui qui avait raté son 1 contre 1 avec Kevin Pasche quelques instants plus tôt, à 4 contre 5 (16e).

Puis est intervenue la 23e minute de jeu. Elle a d'abord été marquée par une grosse charge à la tête de Roger Karrer sur Jason Fuchs. Les poings ont volé et le capitaine du GSHC a très logiquement filé sous la douche. Au lieu de profiter de 5 minutes en supériorité numérique, les Lausannois ont toutefois vu les Aigles prendre deux longueurs d'avance. Sur un contre rondement mené, Tanner Richard pouvait doubler la mise.

Deux buts du néo-Genevois

La troisième réussite est tombée de la crosse d'un joueur qui, avant la pause internationale, évoluait sous les couleurs d'un autre club. Oula Palve, prêté durant un mois à Genève par Ajoie, a inscrit un joli but du back-hand en prenant de vitesse Aurélien Marti (35e).

Lausanne, de son côté, n'a jamais vraiment réagi aux offensives des Genevois. Les Lions n'ont pas su rugir et le quatrième but n'était pas même du vol. Sur un engagement en infériorité numérique, Théo Rochette a brisé sa canne. Au lieu de rester sur la glace, le No 90 s'est précipité au banc pour aller en chercher une autre. Mal lui en a pris puisqu'il a laissé ses coéquipiers à 3 contre 5. Trop facile pour Granlund, qui a pu alourdir le score (45e). En toute fin de match, Palve a pu inscrire son deuxième but de la soirée (60e).

Avec cette large victoire, Genève-Servette a pris une excellente option en vue des quarts de finale. Sauf surprise des deux côtés, les Aigles pourraient retrouver les Pinguins de Bremerhaven. Eux aussi se sont largement imposés (5-0) face à Skellefteå… l'adversaire du GSHC lors de la finale l'année dernière.