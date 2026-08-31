Andrea Glauser a été intronisé il y a quelques jours comme nouveau capitaine de Fribourg-Gottéron. Le Singinois succède à Julien Sprunger… qu'il n'hésitera pas à appeler en cas de souci. Interview.

Matthias Davet Journaliste Blick

«Je suis désolé, j'ai deux minutes de retard.» En ce lundi 31 août, jour de Media Day de Fribourg-Gottéron, les interviews s'enchaînent à l'Antre, l'un des restaurants de la BCF Arena. Tout nouveau capitaine des Dragons, Andrea Glauser est forcément l'un des joueurs les plus demandés – il est d'ailleurs difficile de lui tenir rigueur de son léger retard.

Voilà moins d'une semaine que le Singinois a été intronisé dans sa nouvelle fonction chez les Dragons. C'est Julien Sprunger, l'ancien capitaine désormais à la retraite, qui a débarqué dans le vestiaire avec le maillot floqué «Glauser 96» et un «C» sur la poitrine. Quelques jours après ce moment, Andrea Glauser est revenu sur cette séquence avec nous… et sur ce qu'il faut attendre de lui dans ce rôle. Interview.

Andrea, est-ce que tu en as déjà marre des interviews?

(Sourire) Non, ça va, ce n'est pas la mort. Je sais qu'en tant que sportif, c'est normal d'avoir ce genre de responsabilités. Après, je trouve très bien quand on parle de l'équipe. Moi, je n'aime pas être au milieu de l'attention.

Malheureusement, cette fois, on va parler de toi. Andrea Glauser, capitaine de Fribourg-Gottéron. Qu'est-ce que ça te fait?

(Il réfléchit) C'est un honneur d'être le capitaine de cette équipe et de ce club. Quand je pense aux gens qui ont porté ce «C» avant moi, c'est un truc incroyable. Je pense que je ne le réalise même pas encore complètement. Mais comme je l'ai déjà dit à l'équipe, rien ne va changer. On a tellement de bons leaders dans l'équipe que je sais que je ne me retrouverai jamais seul.

Comment s'est déroulée la chronologie de cette nomination?

C'est Roger (ndlr: Rönnberg, le coach) qui m'a demandé si j'avais envie et si je me sentais de le faire. J'ai directement dit oui. Pour moi, c'était clair que j'accepterais ce poste, sans avoir besoin de réfléchir.

Combien de temps s'est-il écoulé entre le moment où tu l'as su et celui où Julien Sprunger est venu l'annoncer à tout le monde dans le vestiaire?

Il y a quand même eu un petit moment… et c'était dur pour moi, de ne le dire à personne. Je savais aussi qu'ils allaient tous me sauter dessus alors que je n'aime pas être au centre de l'attention. Mais bon, quand Julien est entré, c'était très émouvant. Je n'ai pas les mots.

Tu ne l'as vraiment dit à personne?

Juste à ma femme.

Et comment elle a réagi?

Elle ne s'est pas mise à sauter partout, mais elle m'a félicité et elle était très contente pour moi. Elle sait comment je fonctionne: pas grand-chose ne va changer, je vais rester Andrea. C'est un poste que je dois apprendre et si j'en fais trop ou pas assez, j'espère que les autres me le diront.

Penses-tu qu'en tant que capitaine tu devras surveiller certains joueurs un peu plus que d'autres?

(sourire) Non, ce n'est pas du tout le genre de chose auquel je fais attention. On ne peut pas changer une personne et essayer de changer les gens ne fonctionne généralement pas très bien. Je dois clairement m'adapter. Si j'ai des questions, je sais que je peux appeler Julien Sprunger, Shawn Heins ou même Andres Ambühl. Ou échanger avec le coach ou les autres gars de l'équipe.

As-tu déjà discuté avec Julien Sprunger de ce nouveau rôle?

Oui, on en a déjà parlé ensemble. Julien est toujours resté le même et je vais faire pareil.

Quelle est ta plus grande qualité en tant que capitaine?

C'est de montrer l'exemple sur la glace – que je veux gagner, que je veux donner le meilleur et essayer de tirer vers le haut les personnes à côté de moi.

Y a-t-il un défaut ou un aspect de ta personnalité que tu dois essayer d'effacer avec ta nouvelle fonction?

M'exprimer devant les gens ou aller aux interviews ne me fait pas peur, mais je n'aime pas être au centre de l'attention. C'est mon rôle désormais. Sur la glace, il faudra peut-être que je sois un peu plus calme (rires).