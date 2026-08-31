La BCF Arena devient la troisième patinoire de Suisse

Ce lundi, Fribourg-Gottéron a fièrement annoncé que sa BCF Arena devenait la troisième patinoire du pays. Avec ses 9620 places, l'enceinte des Dragons se retrouve sur le podium, derrière Zurich et Berne.

Matthias Davet Journaliste Blick

9 septembre 2025, premier match de la saison à la BCF Arena. Le speaker annonce 9280 spectateurs lors de la victoire en prolongation face à Lugano. Le 18 septembre 2026, ils seront 9620 dans les gradins de l'enceinte fribourgeoise pour la rencontre face à Lausanne, lors du lever de la bannière de champion.

Ce lundi, John Gobbi a annoncé une nouvelle augmentation de la capacité de l'enceinte des Dragons. «C'est une étape importante pour nous», s'est exclamé le CEO. Avec cette limite, la BCF Arena monte sur le podium des patinoires de Suisse et se retrouve désormais devant la Vaudoise aréna de Lausanne (9600). Les mastodontes que sont la Swiss Life Arena de Zurich (12'000) et la Postfinance Arena de Berne (17'031) restent loin devant.

Bientôt 10'000 places?

Pour y arriver, il a fallu gratter le moindre mètre carré durant l'été. Lors de l'acte VI de la finale face à Davos, ils étaient 9372 à pouvoir s'agglutiner dans les travées de la patinoire fribourgeoise. Où le club a-t-il trouvé ces 248 places supplémentaires?

Pour commencer, les places debout ont désormais la possibilité d'accueillir 60 personnes en plus (2240 avant, contre 2300 désormais). «On a fait différentes simulations après le championnat du monde et on a vu que cela était possible», explique John Gobbi. Entre la Dragon Lounge, le Stamm Cardinal et trois nouvelles places pour personnes à mobilité réduite, la BCF Arena a pu augmenter sa capacité.

Désormais, où est la limite? L'ancien président Hubert Waeber aimait à répéter qu'un jour, la BCF Arena atteindrait les 10'000 places. «Il y a plusieurs analyses qui ont été faites dans ce sens, détaille John Gobbi. Mais ce seraient de gros travaux, qui pourraient être faits dans les prochaines années. Tout est une question d'autorisation.» Affaire à suivre.