Ambri-Piotta: Une pitrerie après l'autre

Tard mardi soir, Ambri-Piotta a annoncé avoir licencié René Matte et Eric Landry après la défaite en prolongation contre Fribourg Gottéron. Un noueau signal de panqiue en Léventine, selon notre journaliste.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cette saison d'Ambri-Piotta sent terriblement mauvais depuis le fameux 8 octobre, date de la conférence de presse lunaire. Ce jour-là, Paolo Duca, Luca Cereda et Filipo Lombardi se sont donnés en un triste spectacle face aux caméras. Un lavage de linge sale en public qui aurait été amusant s'il n'avait pas été le signe d'une organisation malade.

Derrière les pitreries managériales, des employés tremblent pour leur travail. Ce n'est un secret pour personne: si Ambri venait à culbuter en Swiss League, la pérennité de l'organisation serait en jeu. Par chance, les prétendants à une montée en première division ne sont, pour l'heure, pas trop menaçants. Jusqu'à quand?

En ce mercredi matin, la question n'a rien d'absurde. Loin s'en faut. Surtout si l'on voit la gestione alla giornata qui a lieu en Léventine depuis ce fameux jour du mois d'octobre. Oui, Ambri est en grand danger et l'apprenti sorcier Andreas Fischer tente de gesticuler en coulisses pour éviter le carnage. Pour l'heure, il a ajouté un bidon d'essence sur le brasier. Une méthode déjà utilisée dans les bureaux de la Fédération lorsqu'il était responsable des arbitres. Cela avait-il fonctionné? Évidemment que non.

Aujourd'hui, c'est donc un conseil d'administration dépassé qui est «épaulé» par l'ancien dirigeant de Swiss Ice Hockey. Depuis que le puissant président Filippo Lombardi a annoncé vouloir quitter le club - toujours à la suite de cette passe d'armes lunaire avec Paolo Duca et Luca Cereda -, Ambri-Piotta n'a plus personne de compétent en coulisses.

Et la dernière gesticulation en date n'est pas là pour donner confiance. Jugez plutôt. Mardi soir, à peine une heure après une défaite en prolongation à Fribourg, le licenciement de René Matte et Eric Landry a été communiqué. Le remplaçant des deux Québécois a déjà été acté: Jussi Tapola, viré par Berne en octobre dernier.

Personne n'est assez naïf pour croire que l'engagement n'était pas réglé avant la rencontre du côté de la BCF Arena. Et comme Ambri-Piotta jouait déjà la veille à Genève, il y a même de quoi se demander si le Finlandais avait déjà mis ses valises dans sa voiture durant le week-end en attendant patiemment deux défaites face aux Aigles et aux Dragons. Une arrivée minutée pour tenter un choc psychologique dans le derby face à Lugano, jeudi? C'était probablement l'idée du directoire.

Et comme rien ne se passe comme prévu à Ambri cette saison, c'est le moment où le club de la Gottardo Arena a décidé de livrer deux excellents matches. Les Tessinois sont passés proches de ramener cinq points de leur périple en Romandie. De là à dire que les dirigeants n'étaient finalement pas mécontents de voir Fribourg Gottéron marquer en prolongation pour ne pas que leur décision erratique soit complètement déjugée par la vérité de la glace, il n'y a qu'un pas.

Quelle tristesse.