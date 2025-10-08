Immense coup de tonnerre au Tessin. Le président Filippo Lombardi a remis son mandat de président du club de hockey Ambri-Piotta au cœur d'une crise sportive. Se sentant trahis, le coach, Luca Cereda, et le directeur sportif, Paolo Duca, ont démissionné.

Paolo Duca (à g.) et Luca Cereda sont en poste depuis bientôt dix ans à Ambri. Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

Coup de tonnerre du côté d'Ambri-Piotta! Le club léventin a convié la presse en urgence ce mercredi matin. Sur le podium, le président Filippo Lombardi était assis avec le directeur sportif Paolo Duca et l'entraîneur Luca Cereda. La raison de ce rassemblement extraordinaire? Une rupture de confiance entre l'homme fort et ses deux employés du domaine sportif. Lundi, le politicien a en effet rencontré Christian Dubé en catimini. De quoi provoquer un ouragan au sud des Alpes.

Sur l'estrade, les hommes ont parlé de cette situation extraordinaire durant une trentaine de minutes. Une scène absolument surréaliste durant laquelle le puissant politicien a semblé terriblement ébranlé par cette situation. «Aujourd'hui je suis en colère, avant tout contre moi-même, a-t-il confessé, la voix tremblotante. Je n'ai pas su comprendre ni gérer la situation. Je n'ai pas compris que le lien indéfectible entre Luca Cereda et Paolo Duca demandait d'aborder une situation sportive compliquée de façon différente.»

Vers une table rase

A sa droite, Paolo Duca n'a jamais regardé dans sa direction lorsque celui-ci a pris la parole. «Ambrì n'est pas le seul club qui cherche un entraîneur, a précisé Filippo Lomardi. Il est vrai que le Conseil d'administration a fait des sondages, et j'ai fauté, car ces discussions ne peuvent pas se faire sans qu'elles ne sortent sur la place publique.» En conséquence, Filippo Lombardi a remis son mandat de président avant de passer la parole à Paolo Duca, le visage très fermé.

L'ancien joueur a eu des mots forts: «Je suis extrêmement déçu de comment se sont passées les choses. Avec Luca, nous avons pris un couteau dans le dos après nous être battus pendant de nombreuses années côte à côte. Je suis impulsif, direct, mais j'ai toujours été honnête et prêt à discuter avec l'objectif de faire le bien du club.» Visiblement lui aussi très touché par la situation, Paolo Duca a poursuivi: «C'est inutile de le nier, je suis déçu. Dimanche passé, nous avons cherché le dialogue, car il y a une crise sportive, nous le savons. Mais au lieu de nous dire les choses en face, le club a pris d'autres décisions.»

Sans surprise au vu de la situation, Paolo Duca a décidé de ne pas continuer sa collaboration avec le club. «Ambrì était là il y a 88 ans et sera là après nous, a-t-il précisé. Nous avons porté le fardeau et fait un maximum en donnant tout pour le club malgré des conditions difficiles. Maintenant, ce fardeau, c'est quelqu'un d'autre qui devra le porter.» Il était arrivé en 2017 à ce poste.

Cereda très déçu

Coach, Luca Cereda a pris la même décision. Arrivé en même temps que Paolo Duca, il a également quitté son poste. «Nous avons toujours résolu les problèmes ensemble avec Paolo, précise-t-il. Nous n'avons jamais pointé du doigt personne. Dimanche, nous avions décidé de faire un point après les trois matches de cette semaine. Et cette situation nous a fait mal.» L'ancien attaquant était une figure forte du côté de la Gottardo Arena. Après avoir fait ses classes avec les juniors du club entre 2008 et 2016, il avait ensuite repris la première équipe du HCAP en 2017 après un bref passage à Biasca chez les adultes. Il aura donc entraîné le club durant huit saisons complètes avant son départ du 8 octobre.

Luca Cereda est déjà le troisième entraîneur à quitter son poste cette saison après seulement un mois de compétition. La semaine dernière, Jussi Tapola s'était vu montrer la porte du côté de Berne après un début de saison en deçà des attentes. Dimanche, c'est Genève-Servette qui a activé le couperet en se séparant de Yorick Treille.

En attendant Christian Dubé?

Paolo Duca, qui avait terminé de parler, a pris une nouvelle fois le micro pour préciser: «Je veux que ce soit clair, ce n'est pas nous qui partons. Vous nous avez coupé l'herbe sous les pieds. Nous aurions pu en discuter et choisir, mais vous avez décidé de rencontrer quelqu'un en cachette. La volonté de changer les choses, nous l'avions. C'est vous qui avez décidé ça et je veux que ce soit clair.» Difficile de faire plus limpide comme mise au point.

Depuis 2019, le HCAP n'a plus atteint les play-off et végète en fin de classement. Hormis une huitième place lors de la saison 2023-2024 (élimination en play-in), le club tessinois a terminé trois fois à la 10e place, une fois à la 11e et une fois à la 12e. Cette année, les Biancoblù sont avant-derniers après avoir touché le fond la semaine dernière. La victoire dans le derby à Lugano a sauvé la face... ainsi que la place de Luca Cereda et Paolo Duca. Momentanément seulement.

Filippo Lombardi a précisé que l'intérim serait assuré par Eric Landry et René Matte, les deux assistants de Luca Cereda. En attendant Christian Dubé?