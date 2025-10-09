DE
Commedia dell'Ambri
Paolo Duca et Luca Cereda méritaient une autre sortie

Après une semaine agitée dans le hockey suisse, c’est à Ambri-Piotta que la tempête fait le plus de bruit. Une rencontre entre Filippo Lombardi et Christian Dubé a provoqué un sentiment de trahison chez Paolo Duca et Luca Cereda, les deux piliers du club.
Publié: 08:33 heures
|
Dernière mise à jour: 08:37 heures
Photo: Keystone
Blick_Gregory_Beaud.png
Grégory BeaudJournaliste Blick

Quelle semaine on vient de vivre entre Diego Piceci et ses déclarations chaotiques, Genève-Servette qui vire son coach et Heinz Ehlers engagé à Berne. Mais je me dis tout de même que cette histoire de «trahison» à Ambri est encore plus grosse, c'est dire. Pour poser le contexte, les Léventins font un début de saison franchement mauvais et sont empêtrés à la 13e place devant Ajoie. Bref, un départ assez loin des attentes.

Dans ce contexte, Filippo Lombardi a rencontré Christian Dubé lundi soir pour parler de l'avenir. Quoi de plus logique pour un dirigeant ne voulant pas être pris de cours le moment venu en cas de changement de direction sportive? Paolo Duca et Luca Cereda, respectivement directeur sportif et coach, ont très mal pris ce «couteau dans le dos», selon les termes du volcanique premier nommé.

Filippo Lombardi a manqué d'égard envers ses deux fidèles employés. C'est un fait. Même dans le très romantique club d'Ambri-Piotta, le sport est un business et Paolo Duca ainsi que Luca Cereda l'ont appris de la plus dure des manières. 

Et dans le même temps, comment leur en vouloir d'avoir cru dans ce romantisme? Les deux amis ont donné leur vie à ce club. Ils y ont grandi, y sont devenus des professionnels et y ont ensuite dédié leurs carrières de managers. Alors forcément, se voir traiter de la sorte, cela a dû légitimement leur faire mal au cœur.

Arrivés en 2017 dans le management de la Valascia, ils ont vu le HCAP devenir une entreprise «sérieuse». La venteuse patinoire délabrée (mais mythique) a été remplacée par la Gottardo Arena. Avec ce déménagement de quelques centaines de mètres, Ambri-Piotta n'a pas seulement enjambé une piste d'atterrissage. Il a également franchi un palier pour devenir un club comme un autre avec ses exigences, ses objectifs... et ses coups bas. Que cela plaise ou non à Paolo Duca et Luca Cereda.

Mais les deux hommes auraient mérité une meilleure sortie que cette «Commedia dell'Ambri» qui a fait rigoler toute la Suisse.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
12
25
32
2
Lausanne HC
Lausanne HC
13
22
27
3
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
12
12
26
4
EV Zoug
EV Zoug
12
5
23
5
ZSC Lions
ZSC Lions
12
12
23
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
12
11
21
7
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
12
-17
20
8
EHC Kloten
EHC Kloten
13
-6
16
9
EHC Bienne
EHC Bienne
11
2
14
10
SCL Tigers
SCL Tigers
12
-9
14
11
HC Lugano
HC Lugano
12
-4
13
12
SC Berne
SC Berne
11
-13
11
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
12
-19
7
14
HC Ajoie
HC Ajoie
12
-21
5
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
