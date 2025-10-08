Luca Cereda n'a même pas pu dire au revoir à l'équipe

Luca Cereda (entraîneur) et Paolo Duca (directeur sportif) ne sont plus en poste du côté d’Ambri. Ils évoquent une trahison de la part du président Filippo Lombardi, qui a rencontré un autre candidat en catimini, avant leur départ. La déception est grande.

Luca Cereda est blessé par la tournure des évènements. Photo: keystone-sda.ch

Nicole Vandenbrouck

Son ère n’aurait pas dû se terminer ainsi: pour Luca Cereda (44 ans), tout s'est passé ce mercredi à 6 heures du matin, dans le vestiaire d'Ambri, à la Gottardo Arena. «C’est à ce moment-là que j’ai cédé ma place», raconte l’entraîneur démissionnaire, peu après une conférence de presse sans doute unique en son genre.

Luca Cereda semble épuisé. «Je vais bien. Mais c’est une fin décevante.» Il n’a pas fait ses adieux à l’équipe ce matin: «Cela aurait peut-être été trop douloureux, non?», lance-t-il de manière rhétorique.

Ni confiance, ni respect

Ce qui s’est passé a dû être difficile à encaisser, pour lui comme pour l’ex-directeur sportif Paolo Duca (44 ans). Le duo, qui a donné son cœur à Ambri depuis 2017, se sent trahi par le président du club Filippo Lombardi. L’homme de 69 ans, qui a également annoncé remettre son poste, a exprimé ce mercredi matin des propos pour le moins ambivalents, juste à côté de ses deux «fidèles»...

Dans ce contexte, assis au côté du président, Luca Cereda reste maître de lui et calme, mais Paolo Duca, son compère, laisse, lui, éclater sa colère face aux belles paroles de Filippo Lombardi. Le point de friction majeur entre les trois hommes réside dans la manière dont Filippo Lombardi tente d'annoncer que le binôme avait, de lui-même, choisi de quitter son poste. Paolo Duca insiste pour sa part: «Nous n'avions pas d'autre choix après cette trahison.»

Paolo Duca (à gauche), Filippo Lombardi (au centre) et Luca Cereda lors de la conférence de presse qui a tourné au vinaigre. Photo: keystone-sda.ch

«Le président a le droit de remettre en question la direction sportive», déclare Luca Cereda, serein. «Mais après huit ans ensemble, où nous avons été là les uns pour les autres, je m’attendais à ce qu’il nous témoigne sa confiance et son respect, et qu’il nous parle. J’espérais que nous trouverions une solution honnête et collective, comme avant.»

Sauf que, avant cela, Filippo Lombardi a discrètement rencontré Christian Dubé (48 ans, ex-Fribourg) pour discuter. Le même président qui, récemment, avait déjà convaincu deux fois Paolo Duca et Luca Cereda de continuer à tout prix. «Il y a deux ans, nous lui avions dit que le moment était peut-être venu de changer. Et encore une fois après la saison dernière», raconte Luca Cereda.

«Comment aurions-nous pu nous présenter devant l'équipe?»

Ambri ne connaît pas la meilleure phase de son histoire et son entraîneur est forcément la cible de certaines critiques. Il en a même discuté directement avec son directoire récemment. «Le dimanche avant le derby face à Lugano, j’ai demandé si l’on envisageait un changement d’entraîneur et si le résultat du derby aurait des conséquences.» À ce moment-là, la Direction du club lui maintient sa confiance et lui communique que la situation allait être réévaluée une semaine plus tard, de manière collégiale. Ambri s'impose 2-1 dans le derby face à Lugano, puis s'incline deux fois de rang, face à Rapperseil et Davos.

«Paolo Duca et moi avons souligné que nous avions la force et l’énergie pour affronter cette crise. Mais comment aurions-nous pu nous présenter devant l’équipe après tout cela?» Une équipe qui aurait également été informée de la recherche d’un autre entraîneur par Filippo Lombardi. «C’est dommage que cela se termine ainsi. Le changement aurait pu être amené différement.»

L'équipe s’entraîne désormais sous la direction de ses anciens assistants René Matte (53 ans) et Eric Landry (50 ans), ainsi que de l’entraîneur des gardiens Pauli Jaks (53 ans). Jusqu’à nouvel ordre, les joueurs n’ont pas le droit de parler de ce qui s’est passé.

Il a qualifié Ambri en Ligue des champions

Luca Cereda demeure flegmatique. Il remercie le club pour la chance qui lui a été donnée il y a huit ans, et les fans pour les bons moments et le soutien dans les moments difficiles. «Ce furent de nombreuses années intenses. Nous avons toujours donné le maximum pour Ambri.» Il est fier de beaucoup de choses: de son staff, d’avoir été l’entraîneur qui a déménagé de la vénérable Valascia à la nouvelle Gottardo Arena, et d’avoir réussi à se qualifier pour la Ligue des champions. Il souhaite désormais que l’équipe franchisse la prochaine étape: «Elle en est proche.» Il espère que les joueurs trouveront leur force et une issue à la crise sportive.

Luca Cereda n’aurait jamais imaginé que son ère se terminerait de manière aussi peu glorieuse. Deux légendes se voient privées de la possibilité de faire des adieux dignes, ce qu’elles auraient amplement mérité. «Cela fait mal et c’est une grande déception.»

Mercredi, Luca Cereda et Paolo Duca ont partagé un dernier repas dans le restaurant de la patinoire. Dans l'indifférence, sans savoir s'ils étaient encore les bienvenus, mais avec la prétention que ce n'était plus le cas.