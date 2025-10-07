Le capitaine du HCD a refusé la place d'Andres Ambühl

Matej Stransky, capitaine du HC Davos, n'a pas pris la place d'Andres Ambühl dans le vestiaire, en raison de... sa proximité avec les toilettes. Un autre attaquant du HCD n'a pas manqué l'occasion de s'asseoir à la place de l'une des légendes du hockey suisse.

1/6 Andres Ambühl a fait ses adieux à la scène du hockey après sa dernière saison en tant que joueur. Photo: freshfocus

Nicole Vandenbrouck

Les craintes d’un trou d’air pour le HCD après le départ de la légende Andres Ambühl (41 ans) se sont rapidement dissipées. Son successeur au poste de capitaine, Matej Stransky (32 ans, Tchèque), s’impose déjà comme un véritable leader, et l’équipe semble voler sous son impulsion.

Interrogé sur la question de savoir s’il avait aussi hérité de la place d’Andres Ambühl dans le vestiaire, le Tchèque a récemment répondu au Blick avec un sourire en coin: «Non. Cette place n'est pas non plus idéale d'un point de vue logistique, juste à côté des toilettes. Je préfère garder ma place, celle que j’occupe depuis quatre ans.» Forcément, on se demande alors qui occupe désormais la place dans le vestiaire qu'Andres Ambühl tenait depuis plus de dix ans.

Le chef matériel lui a proposé

Matej Stranskya lève le mystère: Tino Kessler. Le Grison de 29 ans est revenu en 2024 dans son club formateur après cinq saisons à Bienne. Et il se porte à merveille: l’attaquant compte déjà le troisième plus grand nombre de buts (5), derrière le capitaine Matej Stransky (7) et l’artiste tchèque Filip Zadina (6).

Alors, qu'en pense Tino Kessler, et comment est-il devenu le successeur d'Andres Ambühl? «Le responsable du matériel m’a demandé si je voulais prendre cette place. Comme je n’étais pas attaché à celle de l’an dernier, j’ai dit oui.» La proximité des toilettes ne semble pas le gêner.

Quant à l’idée d’hériter de la place historique de «Büeli», il rétorque, avec le sourire et un brin de nostalgie: «Au HCD, la vie continue. Nous essayons de combler ce vide en équipe, et pour l’instant, ça fonctionne plutôt bien.»