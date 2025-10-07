La saison de National League vient à peine de commencer que deux entraîneurs ont déjà perdu leur poste. Mercredi 1er octobre, la direction sportive du CP Berne a ouvert le bal en se séparant de Jussi Tapola. Quatre jours plus tard, le dimanche 5 octobre, les Genevois ont suivi le mouvement après une lourde défaite 8-0 contre Bienne, en licenciant Yorick Treille.
Blick s'est plongé dans les archives: jamais, dans l’histoire récente du championnat, deux licenciements n’étaient survenus aussi tôt dans la saison.
Heinz Ehlers de retour sur le devant de la scène
La dernière situation comparable remonte à la saison 2016/17. Deux changements d’entraîneur avaient alors eu lieu avant le 5 octobre, mais avec une différence notable: Gerd Zenhäusern, alors coach de Fribourg-Gottéron, n’avait pas été licencié. Il avait choisi de démissionner le 22 septembre pour «raisons privées», avant d’être remplacé par Larry Huras.
2024/25
21 octobre à Ajoie: Wohlwend licencié, Ireland prend la relève
8 décembre aux SCRJ Lakers: Hedlund licencié, Lundskog prend la relève
2023/24
19 novembre à Kloten: Fleming licencié, le directeur sportif Mitchell assure l’intérim
25 janvier à Kloten: Mitchell retourne à son poste de directeur sportif, Mair prend la relève
2022/23
8 octobre à Lugano: McSorley licencié, Gianinazzi prend la relève
5 novembre à Berne: Lundskog licencié, Söderholm prend la relève
2021/22
10 novembre à Servette: Emond licencié, Cadieux prend la relève
16 janvier aux SCL Tigers: O’Leary licencié, Sarault prend la relève
2020/21
1er décembre à Berne: Nachbaur licencié, Kogler prend la relève
Pas de deuxième licenciement d’entraîneur cette saison-là
2019/20
4 octobre à Fribourg: French licencié, Dubé prend la relève
18 décembre à Lugano: Kapanen licencié, Pelletier prend la relève
2018/19
27 novembre à Davos: Del Curto démissionne, Vitolinsh prend la relève
14 janvier aux ZSC Lions: Aubin licencié, Del Curto prend la relève
2017/18
11 octobre à Lausanne: Ratushny licencié, Sarault prend la relève
16 octobre à Kloten: Tirkkonen licencié, Schläpfer prend la relève
2016/17
22 septembre à Fribourg: Zenhäusern démissionne, Huras prend la relève
2 octobre aux SCL Tigers: Beattie licencié, Ehlers prend la relève
2015/16
22 octobre à Lugano: Fischer licencié, Shedden prend la relève
25 octobre à Ambri: Pelletier licencié, Kossmann prend la relève
Quelques jours plus tard, le 2 octobre 2016, Scott Beattie quittait, lui, les SCL Tigers, poussé vers la sortie. Et son successeur? Heinz Ehlers, qui vient justement de reprendre les rênes du CP Berne à la place de Jussi Tapola. Neuf ans plus tard, l’histoire se répète.
Une panique précoce dans les clubs
Une chose est sûre: les clubs de National League n’ont pas tardé à céder à la pression. Le top 6 du classement s’est déjà détaché, et personne ne veut perdre le contact trop tôt.
Jussi Tapola et Yorick Treille en ont fait les frais. Mais leurs collègues ne peuvent pas dormir tranquilles: lors des trois dernières saisons, la ligue a connu à deux reprises six changements d’entraîneur en cours de championnat. Et cette année, la valse des coachs semble déjà bien engagée.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
12
25
32
2
Lausanne HC
13
22
27
3
Rapperswil-Jona Lakers
12
12
26
4
EV Zoug
12
5
23
5
ZSC Lions
12
12
23
6
HC Fribourg-Gottéron
12
11
21
7
Genève-Servette HC
12
-17
20
8
EHC Kloten
13
-6
16
9
EHC Bienne
11
2
14
10
SCL Tigers
12
-9
14
11
HC Lugano
12
-4
13
12
SC Berne
11
-13
11
13
HC Ambri-Piotta
12
-19
7
14
HC Ajoie
12
-21
5