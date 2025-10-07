Publié: il y a 39 minutes

Deux entraîneurs de National League licenciés en début de saison. Le CP Berne et Genève ont pris des décisions rapides, illustrant la pression croissante dans le hockey suisse. Une situation sans précédent, si tôt dans le championnat.

Deux entraîneurs de National League déjà congédiés cette saison

Panique dans les clubs suisses

1/7 Yorick Treille a dû faire ses valises à Genève dimanche. Photo: Pius Koller

Marcel Allemann

La saison de National League vient à peine de commencer que deux entraîneurs ont déjà perdu leur poste. Mercredi 1er octobre, la direction sportive du CP Berne a ouvert le bal en se séparant de Jussi Tapola. Quatre jours plus tard, le dimanche 5 octobre, les Genevois ont suivi le mouvement après une lourde défaite 8-0 contre Bienne, en licenciant Yorick Treille.

Blick s'est plongé dans les archives: jamais, dans l’histoire récente du championnat, deux licenciements n’étaient survenus aussi tôt dans la saison.

Heinz Ehlers de retour sur le devant de la scène

La dernière situation comparable remonte à la saison 2016/17. Deux changements d’entraîneur avaient alors eu lieu avant le 5 octobre, mais avec une différence notable: Gerd Zenhäusern, alors coach de Fribourg-Gottéron, n’avait pas été licencié. Il avait choisi de démissionner le 22 septembre pour «raisons privées», avant d’être remplacé par Larry Huras.

Les deux premiers changements d'entraîneur les plus précoces des dix dernières années 2024/25

21 octobre à Ajoie: Wohlwend licencié, Ireland prend la relève

8 décembre aux SCRJ Lakers: Hedlund licencié, Lundskog prend la relève 2023/24

19 novembre à Kloten: Fleming licencié, le directeur sportif Mitchell assure l’intérim

25 janvier à Kloten: Mitchell retourne à son poste de directeur sportif, Mair prend la relève 2022/23

8 octobre à Lugano: McSorley licencié, Gianinazzi prend la relève

5 novembre à Berne: Lundskog licencié, Söderholm prend la relève 2021/22

10 novembre à Servette: Emond licencié, Cadieux prend la relève

16 janvier aux SCL Tigers: O’Leary licencié, Sarault prend la relève 2020/21

1er décembre à Berne: Nachbaur licencié, Kogler prend la relève

Pas de deuxième licenciement d’entraîneur cette saison-là 2019/20

4 octobre à Fribourg: French licencié, Dubé prend la relève

18 décembre à Lugano: Kapanen licencié, Pelletier prend la relève 2018/19

27 novembre à Davos: Del Curto démissionne, Vitolinsh prend la relève

14 janvier aux ZSC Lions: Aubin licencié, Del Curto prend la relève 2017/18

11 octobre à Lausanne: Ratushny licencié, Sarault prend la relève

16 octobre à Kloten: Tirkkonen licencié, Schläpfer prend la relève 2016/17

22 septembre à Fribourg: Zenhäusern démissionne, Huras prend la relève

2 octobre aux SCL Tigers: Beattie licencié, Ehlers prend la relève 2015/16

22 octobre à Lugano: Fischer licencié, Shedden prend la relève

Quelques jours plus tard, le 2 octobre 2016, Scott Beattie quittait, lui, les SCL Tigers, poussé vers la sortie. Et son successeur? Heinz Ehlers, qui vient justement de reprendre les rênes du CP Berne à la place de Jussi Tapola. Neuf ans plus tard, l’histoire se répète.

Une panique précoce dans les clubs

Une chose est sûre: les clubs de National League n’ont pas tardé à céder à la pression. Le top 6 du classement s’est déjà détaché, et personne ne veut perdre le contact trop tôt.

Jussi Tapola et Yorick Treille en ont fait les frais. Mais leurs collègues ne peuvent pas dormir tranquilles: lors des trois dernières saisons, la ligue a connu à deux reprises six changements d’entraîneur en cours de championnat. Et cette année, la valse des coachs semble déjà bien engagée.