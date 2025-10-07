Antti Suomela va manquer plusieurs mois de compétition

Photo: Keystone

Grégory Beaud Journaliste Blick

Samedi, au moment où le genou de Yannick Weber a percuté celui d’Antti Suomela, le pire était à craindre pour le Finlandais du Lausanne HC. Le No 11 des Lions ne s’est pas relevé et a dû être aidé pour quitter la glace. Le fait qu’il ne puisse plus mettre de poids sur son pied gauche ne faisait qu’amplifier la crainte d’une absence de très longue durée.

La question était de savoir si le ménisque ou les ligaments croisés étaient touchés. Dans un tel cas, la saison d’Antti Suomela aurait été terminée. Après avoir passé plusieurs examens, il peut (un peu) souffler. «Ce n’est pas le pire des cas, nous a confié John Fust, directeur sportif des Lions. Mais nous ne savons pas encore exactement quelle est la nature exacte de la blessure.» Cela va évidemment influer sur la durée de rééducation pour l’attaquant nordique. «C’est une absence qui se compte en mois», précise tout de même le dirigeant des Lions.

Dès lors, le LHC va-t-il se montrer actif sur le marché pour remplacer Antti Suomela? «C’est toute la question, poursuit John Fust. Je dirais que les opportunités sur le marché vont dicter notre décision.» Malgré la blessure d’Antti Suomela, le coach Geoff Ward dispose tout de même de six étrangers avec les défenseurs Erik Brännström et Sami Niku, ainsi que les attaquants Drake Caggiula, Austin Czarnik, Dominik Kahun et Ahti Oksanen.