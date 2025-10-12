Filippo Lombardi est depuis 2009 président du mythique club tessinois. En trahissant Paolo Duca et Luca Cereda, ce politicien controversé a porté atteinte à l'héritage qu'il a laissé à Ambri. Portrait.

1/8 Le président d'Ambri Filippo Lombardi, abattu lors de la conférence de presse de mercredi. Photo: © Ti-Press / Ti-Press

Stephan Roth et Marcel Allemann

Filippo Lombardi, l’homme qui a trahi Ambri! On ne l'avait encore jamais vu dans un tel état. Assis, abattu, entre le directeur sportif Paolo Duca et l’entraîneur Luca Cereda lors de la conférence de presse de mercredi, le président d’Ambri a reconnu, la voix tremblante, avoir commis «une grosse erreur». Et s’est dit en colère contre lui-même.

L’entrepreneur tessinois, âgé de 69 ans, a donc proposé sa démission au conseil d’administration. Peine perdue: les larmes de crocodile n’ont ému personne. Paolo Duca et Luca Cereda, profondément blessés, ont à leur tour remis leur démission. «Quand tu tires sur quelqu’un dans le dos, tu ne peux pas juste retirer la balle et dire 'désolé'», a lâché Paolo Duca, amer.

Le faux pas de Filippo Lombardi? Une rencontre secrète avec Christian Dubé, ancien entraîneur et directeur sportif de Fribourg. Une initiative prise en solo, alors que le trio avait convenu de chercher ensemble une solution pour l’avenir — y compris si cela devait mener à un changement derrière le banc.

Avant l’arrivée de Paolo Duca et Luca Cereda en 2017, Ambri était un cimetière à entraîneurs. Mais depuis quelques années, ce ne sont pas les coaches qui se sont succédés, mais les CEO. Andreas Fischer, l’ancien chef des arbitres, est déjà le cinquième directeur général en cinq ans, après Diego Fiorentini (intérimaire), John Mischkulnig, Nicola Mona et Michele Orsi.

Sans Filippo Lombardi, pas de Gottardo Arena

Ceux qui ont côtoyé Filippo Lombardi de près le décrivent comme un homme à deux visages. D’un côté, le charmeur jovial, au large sourire, toujours à l’aise devant les caméras. Peu de personnalités en Suisse — et même au-delà — disposent d’un réseau aussi vaste que cet ancien journaliste.

Le Tessinois est un orateur hors pair, capable de rallier les foules à sa cause. Sans lui, la construction de la Gottardo Arena, vitale à la survie d’Ambri, n’aurait sans doute jamais vu le jour. «Il faut bien comprendre une chose: ériger une telle patinoire dans une vallée de montagne, il est le seul à pouvoir le faire. Il connaît tout le monde et sait où aller chercher l’argent», confie un proche du dossier. «Quand on parle avec lui, on a l’impression qu’il maîtrise chaque sujet : hockey, finances ou immobilier.»

Mais il y a aussi l’autre Filippo Lombardi. Celui que Paolo Duca et Luca Cereda ont découvert ces dernières semaines: l’homme de pouvoir froid, autoritaire, qui décide seul. Tous les autres ne sont alors que des figurants dans son théâtre.

«Pas par devoir, mais par intérêt personnel»

Nicola Mona, CEO du club entre 2019 et 2022, a réagi sur LinkedIn après le coup de tonnerre de mercredi. Selon lui, on a assisté au «pire épilogue d’une époque». Non pas à cause du résultat, mais «de la méthode et de la forme».

Il décrit un club gangrené par un problème de gouvernance: «Trop souvent, le comité directeur — ou certains de ses membres — s’est immiscé dans les affaires courantes, contactant directement les collaborateurs, imposant des décisions ou des méthodes de travail en court-circuitant les responsables. Non pas par sens du devoir, mais par intérêt personnel, ou par cette croyance dangereuse que diriger signifie décider de tout.»

Nicola Mona évoque encore une structure où «la compétence est remplacée par l’ego, et le respect des rôles par la vanité du pouvoir». Et conclut: «Il est temps qu’Ambri soit dirigé par des personnes compétentes et responsables, non par des intérêts personnels.»

Un duo au cœur brisé

Paolo Duca et Luca Cereda n’étaient pas des «squatteurs». Le duo aurait volontiers cédé sa place si cela avait servi le club de leur vie. Deux fois déjà — en 2022 et cet été — ils avaient discuté avec Filippo Lombardi de la possibilité d’un changement.

Luca Cereda aura entraîné Ambri durant huit ans et demi: 503 matchs à la tête de son club formateur, un record absolu. Filippo Lombardi, jusqu’ici, avait su trouver le juste ton, entre critique et soutien. Il avait condamné les attaques en ligne contre Luca Cereda et défendu Paolo Duca face aux critiques sur la gestion des étrangers.

Avec ces deux hommes, Lombardi avait trouvé son duo de cœur: des hommes de terrain, sincères, investis, dans lesquels les tifosi se reconnaissaient. Le tribun populaire, lui, savait s’en nourrir — que ce soit dans la Gottardo Arena flambant neuve ou lors du triomphe à la Coupe Spengler 2022.

Le «mini-Berlusconi» du Tessin

Que faire maintenant de ce «mini-Berlusconi», qui contrôle à travers Teleticino, Radio 3 et le Corriere del Ticino une part considérable du paysage médiatique tessinois? Sa démission sera-t-elle réellement effective?

En 2019, battu de 45 voix seulement après vingt ans au Conseil des États, beaucoup le croyaient fini. Trois ans plus tard, il revenait par la grande porte, élu à l’exécutif de Lugano — tout en restant président d’Ambri.

Filippo Lombardi, bourreau de travail, cumule les fonctions: membre de plusieurs conseils d’administration, président de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), représentant de 800 000 expatriés.

On aurait tort de le croire hors-jeu. D’autant qu’Ambri traverse une phase économiquement délicate: les dettes liées au stade et à la période Covid pèsent lourd. Mais la trahison envers Paolo Duca et Luca Cereda laisse une trace indélébile. À Ambri, le bâtisseur est devenu fossoyeur de son propre héritage.