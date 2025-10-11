Soirée sous haute tension! Trois jours après le tremblement de terre provoqué par le départ de Luca Cereda et Paolo Duca, Ambri a retrouvé la glace face à Ajoie dans une ambiance électrique, entre colère des fans, dirigeants en fuite et réaction d’orgueil des joueurs.

Nicole Vandenbrouck

Ambri ne pouvait que perdre ce vendredi, quoi qu’il arrive. En cas de défaite face à Ajoie, l’équipe n’aurait pas honoré la mémoire de son ancien entraîneur Luca Cereda. Et une victoire? Elle n’aurait été qu’un succès attendu, et même logique, face à un adversaire que les Léventins doivent impérativement devancer s’ils ne veulent pas se retrouver dans une situation périlleuse cette saison. Mais Ambri ne serait pas Ambri si, lors d’une soirée aussi chargée d’émotion, le club n’avait pas trouvé le moyen d’apaiser la colère et la (mauvaise) surprise de ses supporters.

Car on ne musèle pas les fans. Par leurs banderoles, ils ont pris position sans détour:

«Deux hommes auxquels nous nous sommes identifiés avec fierté, un rêve dont nous nous sommes réveillés avec tristesse»,

Et encore:

«Honte à vous! Vous n’avez pas seulement trahi deux hommes, mais tout un peuple et son identité.»

Ces deux hommes, ce sont Luca Cereda et l’ancien directeur sportif Paolo Duca.

Ce dernier, après la conférence de presse hallucinante de mercredi, avait annoncé qu’il assisterait au match. Mais le jour venu, il a renoncé: le sport doit primer, a-t-il expliqué. Luca Cereda, lui non plus, n’était pas présent à la Gottardo Arena.

Et le président Filippo Lombardi, à l’origine du séisme? Selon nos informations, il avait quitté la Suisse dès le lendemain de la conférence de presse, pour un déplacement professionnel. Peut-être un soulagement: s’il avait été sur place, il aurait sans doute vécu un véritable calvaire, lui dont le nom a été copieusement insulté ce vendredi. L’homme a en effet déclenché la colère populaire en contactant un candidat au poste d’entraîneur (Christian Dubé) dans le dos de Paolo Duca et Luca Cereda. La sanction n’a pas tardé: le club des donateurs d’Ambri a décidé de suspendre ses versements jusqu’au 29 novembre.

Une belle réaction d'orgueil des joueurs

Les joueurs, eux, ont répondu sur la glace, après l'ouverture du score de Louis Robin pour Ajoie. Un doublé de Dominic Zwerger a ensuite redonné confiance et assurance aux Biancoblù, copieusement sifflés après un premier powerplay stérile. Les Léventins perdaient plus souvent le puck qu’ils ne le récupéraient. Le but du capitaine Dario Bürgler en supériorité numérique leur a permis de creuser l'écart. Et si la machine ne s’est pas remise à tourner parfaitement du jour au lendemain, Ambri a su contenir la réaction jurassienne après la réduction du score signée Killian Mottet.