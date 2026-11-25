Philip-Michaël Devos et le HC Ajoie accueillent Bienne ce jeudi à Voyeboeuf, quarante jours après la fameuse «bataille du Seeland», qui a laissé Gaëtan Haas sur le carreau après le coup de poing de Daniel Carr. «Ils ne vont pas nous faire de cadeaux», prévient le Québécois.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Philip-Michaël Devos se souvient bien de la soirée du 16 octobre dernier et de la victoire de son équipe à Bienne. Pour des raisons sportives, déjà, puisqu'il s'était fait l'auteur d'une passe décisive sur l'ouverture du score de Julius Nättinen, et qu'il avait également marqué le dernier but, celui du 5-2, tout au bout d'une rencontre brûlante, dans la cage laissée vide par Viktor Östlund.

Ajoie avait libré une performance collective de tout premier plan pour s'imposer largement ce soir-là, et, évidemment, ce derby avait aussi été marqué par des expulsions en pagaille et par le fameux geste de Daniel Carr sur Gaëtan Haas. Si le Canadien a purgé sa suspension sportive, ses ennuis judiciaires ne sont pas encore terminés, et l'attaquant suisse n'est lui toujours pas revenu au jeu.

Et voilà que les deux équipes se retrouvent, quarante jours plus tard, à Voyeboeuf cette fois. Bienne, qui semblait en crise après son naufrage contre Berne (5-9), a parfaitement réagi mardi en allant s'imposer avec la manière à Lugano (6-3) et ce derby s'annonce tout aussi électrique que le premier, surtout avec ce qui s'est passé voilà quarante jours dans ce qu'il faut bien appeler la «bataille du Seeland».

Une revanche qui s'annonce brûlante

«Ils vont tout donner, c'est clair. Ils ne vont pas nous faire de cadeaux, ils vont arriver prêts. Et je parle surtout sportivement, parce que tous, eux comme nous, on voudrait être plus haut au classement. Il y aura des points à prendre, tout le monde les voudra», assure Philip-Michaël Devos, lequel s'attend à un HC Bienne très performant et un brin survolté. «Il y aura peut-être un peu d'animosité. On devra se concentrer sur nous-mêmes, faire les petites différences qui sont importantes dans un match de hockey et tout faire pour gagner. Oui, on a gagné là-bas mais c'est un nouveau match, c'est 0-0 au coup d'envoi.»

Trop de cadeaux faits à Langnau

Pour s'imposer, Ajoie devra garder la tête froide et surtout être bien plus performant que ce mardi à Langnau. Les Vouivres ont égalisé à deux reprises, mais ont à chaque fois encaissé un nouveau but droit derrière et ont fini par s'incliner 4-2 à l'Ilfis face à des Tigres qui semblaient prenables avec un peu plus de concentration.

«On aurait pu éviter d'encaisser ces buts, on les leur a un peu donnés, je dois dire... On sait comme c'est ici, c'est une équipe qui joue très serré et on ne s'attendait pas à avoir beaucoup de chances de marquer. Mais justement, dans ce type de matches, tu dois toi aussi concéder le moins de chances possibles à l'adversaire. On n'a pas réussi et c'est frustrant», analyse le Québécois de 36 ans, auteur ce mardi de son troisième but de la saison, celui du 2-2.

«Ce qui est également embêtant, c'est qu'on a perdu la bataille des unités spéciales, alors qu'on était très bons depuis le début de la saison dans ce domaine. Jeudi contre Bienne, on devra être performants à cinq contre cinq, mais aussi en infériorité et supériorité numériques. Il faudra apprendre de nos erreurs défensives inutiles de ce soir, et avec de bonnes unités spéciales, continuer sur la lancée de notre saison», enchaîne le Jurassien d'adoption, lequel aurait aimé que son équipe enchaîne une troisième victoire de rang, ce qui n'a pas été possible.

Enchaîner les victoires, encore un défi

Ajoie, qui a énormément progressé cette saison et n'est plus condamné à la dernière place, a un axe de progression clairement défini pour espérer s'installer dans la partie haute du classement: gagner, ou au minimum marquer des points, lors de trois matches consécutifs ou plus, ce qui n'a pas été encore le cas cette saison. Après avoir gagné aux tirs au but à Lugano, puis avoir battu Fribourg, deux résultats de choix, les Vouivres n'ont rien ramené de l'Ilfis et leur prochain palier est là.

«On restait sur quatre victoires en cinq matches, et on en était contents, mais là, c'est vrai qu'il faut tourner la page après ce match à Langnau. Depuis le début de la saison, on a souvent réussi à faire la différence dans des matches plutôt équilibrés grâce à notre power-play. Pas ce soir. Tant pis. De nouveau, on sait ce qu'on doit faire mieux jeudi.» Bienne est prévenu.

Un lien éternel avec Jonathan Hazen

Si Ajoie s'est incliné ce mardi à l'Ilfis, Viège est allé s'imposer dans le même temps aux Mélèzes face au HCC (6-4) grâce notamment à un but de Jonathan Hazen, l'homme avec lequel Phil Devos a formé un duo magique à Voyeboeuf. Les deux Québécois se sont appelés ce mardi durant leur trajet retour respectif en bus, comme ils le font très régulièrement.

«On se parle tous les deux ou trois jours, c'est clair», dévoile le joueur du HCA, qui ne pourra jamais oublier toutes les émotions vécues avec son ami durant leur aventure jurassienne, longue de onze belles années. «J'ai vu tous les buts qu'il a marqués cette année, et toutes les passes décisives qu'il a données. Je ne rate rien de ce qu'il fait.» Et il y a du boulot de visionnage, vu que «Johnny» en est à 5 buts et 20 assists en 17 matches de Swiss League! Le monde impitoyable du hockey sur glace professionnel les a séparés sur la glace, mais rien n'y arrivera en dehors.