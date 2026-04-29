Où regarder l'acte VII entre Davos et Fribourg?

Ce jeudi, Davos et Gottéron vont se disputer le titre de National League lors de l'acte VII de la finale. Tous les Fribourgeois seront derrière les Dragons et différents public viewing ont lieu à travers le canton.

À la patinoire ou en boîte de nuit

Matthias Davet Journaliste Blick

Jeudi soir, ils ne seront qu'une poignée de Fribourgeois à avoir la chance de monter à Davos pour pouvoir encourager leurs Dragons. Pourtant, tout un canton va suivre de près la finalissima de cette confrontation. Voici où vous pouvez suivre ce match si vous êtes dans la région.

À la BCF Arena

Fribourg Gottéron va réussir l'exploit de remplir pour la 102e fois de suite sa patinoire… alors que l'équipe ne va même pas griffer la glace. Mardi soir, après l'acte VI, les billets à 5 CHF se sont vendus comme des cuchaules un matin de Bénichon. Avant minuit, tous les tickets avaient trouvé preneurs. Le club a toutefois décidé de remettre en vente un dernier contingent de billets, jeudi à 12h.

Autant dire qu'avec 9000 personnes, la BCF Arena va vibrer pour les Dragons. Elle risque d'être aussi bouillante que les soirs de match. Peu importe l'issue de cette finalissima, les gens seront nombreux pour attendre les joueurs, environ 5h30 après la fin de la rencontre dans les Grisons.

Sur la place du Fair-Play

Et le public de la BCF Arena ne sera pas seul à accueillir les héros heureux ou malheureux avant le petit-déjeuner. Les gens qui ne sont pas parvenus à décrocher un billet pour voir le match sur le vidéotron sont invités à se réunir sur la place du Fair-Play, entre la patinoire et la salle de basket.

Là, un écran géant est installé pour vibrer pour les Dragons. Les températures s'annoncent correctes, mais il ne faudrait pas hésiter à sortir une petite veste, histoire de ne pas prendre froid et de tomber malade en vue de l'éventuelle parade de samedi.

Dans les bars du canton

L'ambiance devrait être belle dans tout le canton. Ainsi, énormément de bars seront ouverts de la Gruyère, à la Broye ou à la Singine. Et la bonne nouvelle pour les tenanciers est que si Gottéron devient champion, les autorités ont décidé «d'autoriser une prolongation exceptionnelle des horaires d'ouverture des établissements publics pour toute la nuit, sans limite d'horaire, sur l'ensemble du territoire», a annoncé la police fribourgeoise ce mercredi matin.

Jusqu'à l'aube, les supporters des Dragons pourront donc profiter dans les différents bars, avant de venir accueillir les joueurs à la patinoire.

À Globull

Comme depuis le début des play-off, la boîte de nuit de Bulle va diffuser le match des Dragons. L'ambiance était belle lors de l'acte III, elle le sera encore plus ce jeudi.

Par contre, pas de fondue à l'horizon cette fois. «On va faire des pizzas parce que les gens n'en pouvaient plus», rigole-t-on du côté de l'établissement. Un changement de routine qui ne devrait pas perturber Julien Sprunger et ses coéquipiers.