Mercredi, une centaine de Fribourgeois s'étaient réunis à Globull pour suivre l'acte III de la finale face à Davos. Si la soirée s'est éternisée avec deux prolongations, les supporters sont rentrés chez eux avec le sourire. Reportage.

Matthias Davet Journaliste Blick

Il était 23h32 lorsque Julien Sprunger a délivré toute son équipe et tout un canton. À Davos, le capitaine de Fribourg Gottéron a trouvé la faille lors de la deuxième prolongation et, à 325 km de là via la route (210 à vol d'oiseau), Globull pouvait exulter. La cinquantaine d'irréductibles Bullois pouvaient aller se coucher, sourire aux lèvres.

S'ils avaient débarqué ce mercredi soir, peu avant 20h, les habitués de l'établissement n'auraient pas reconnu leur boîte de nuit préférée. Depuis le début des play-off de Fribourg Gottéron, le lieu de divertissement de Bulle s'est transformé en mini BCF Arena les soirs de match à l'extérieur. T-shirts et maillots aux couleurs des Dragons sont de sortie pour visionner, ensemble, les rencontres de l'équipe phare du canton.

Tout part de l'impulsion de Kylian Maudry, grand fan de Gottéron et collaborateur administratif de Globull. «J'ai senti l'engouement dans tout le canton et je me suis dit que c'était une bonne idée de l'amener jusque chez nous, nous explique-t-il, un peu tendu, alors que le deuxième tiers bat son plein sur l'écran géant devant nous. Ça permet de faire découvrir notre établissement à des gens qui ne viennent pas le week-end.» Effectivement, l'âge moyen ce mercredi n'est sans doute pas le même que samedi, pour la soirée «Baile Reggaeton».

Une belle sortie de boîte

Pas sûr non plus que toute l'équipe de l'entreprise Girard Frères Sàrl ne soit de la partie ce week-end. Mais pour voir Gottéron, un tiers de la boîte spécialisée en menuiserie, ébénisterie et charpente a fait le court déplacement jusqu'à Globull depuis le Bas-Intyamon. «On a décidé en fin de semaine passée de venir, précise Pierre, l'un des deux patrons présents autour de la table. On ne savait juste pas qu'il y avait la possibilité de manger une fondue, sinon on aurait réservé.» Les collègues se rattrapent avec une planchette de viande froide et quelques bières.

Car, événement en Gruyère oblige, les caquelons sont de sortie. Sur réservation, la boîte de nuit a permis à une cinquantaine de convives de se délecter du plat local. «L'odeur change de la fumée et de la transpiration, sourit André Guerra, gérant de l'établissement. Dans tous les cas, on a une ventilation efficace.»

L'entraînement de skater-hockey annulé

Stéphane, Gabriel, Frédéric et Jean font partie des chanceux à pouvoir tremper leur pain. Mais avant cela, ils doivent préparer la mixture eux-mêmes. Heureusement que la retransmission a lieu dans le chef-lieu de la Gruyère, et non en terres zurichoises, par exemple. Ici, l'art de la fondue est bien présent, comme le démontre Gabriel.

Le groupe d'amis se connaît du HC La Roche, club de skater-hockey pour lequel ils patinent tous. Mercredi, c'est normalement jour d'entraînement. «Mais la finale, c'est la finale. L'entraînement a été annulé», se marrent-ils. Ils préviennent: même si le concept est sympathique, leur humeur à la fin de la soirée va dépendre du résultat à 300 km de là.

«Gentiment, la tension monte»

Les premières minutes sont tendues du côté de Globull. Puis, une première explosion de joie, avec l'ouverture du score des Dragons. Aux commandes, André Guerra lance le fameux «Richi», la chanson de but de Fribourg et enclenche les lumières. À peine celles-ci éteintes que Davos égalise déjà, provoquant des rouspétances parmi la centaine de personnes présentes dans la boîte de nuit.

0:24 Marcus Sörensen buteur: La réaction de Globull sur l'ouverture du score de Gottéron

La suite de la rencontre est tout aussi stressante pour le public, y compris pour Kylian Maudry. «Gentiment, la tension monte», avoue-t-il alors que le score est de 2-1 en faveur des Grisons. Tant pis pour les nerfs du défenseur du HC Tracks en Coupe de la Glâne, Lucas Wallmark égalise et ce troisième duel allait se jouer en prolongation. Et plutôt deux fois qu'une puisque, après 20 minutes de temps supplémentaire, aucun but n'a été inscrit. Vers 23h15, une deuxième prolongation allait se lancer.

Abandon de Girard Frères Sàrl

Celle-ci se dispute sans la moitié des personnes présentes au début de la soirée. L'équipe de Girard Frères Sàrl décide aussi de faire acte de défection. «Par conscience professionnelle», précise Vincent, l'un des employés. Il faut dire que Timothé, l'un des employés, débute vers 5h le lendemain matin. La décision est sans doute raisonnable. Les patrons ne s'étant pas assez fait soudoyer par les bières durant la rencontre, une permission du soir n'a pas été accordée. «Mais s'il y a le titre, on a un jour de congé», rigole (à moitié?) Vincent. Comme tout un canton, sans doute.

Que Fribourg se réjouisse. Gottéron n'est plus qu'à deux victoires du Graal. À la 89e minute (un hommage à son copain Andrei Bykov?), Julien Sprunger a fait chavirer Globull. En plus du fameux «Richi», les tubes de la BCF Arena que sont «Freed from Desire» ou «Le Ranz des vaches» ont résonné dans la boîte de nuit. Pour le plus grand plaisir des représentants du HC La Roche qui, à aucun moment, n'ont regretté l'annulation de leur entraînement.