La BCF Arena sera à guichets fermés… pour le match à Davos

Jeudi, les supporters fribourgeois auront l'opportunité de voir l'acte VII de la finale contre Davos sur le vidéotron de la BCF Arena. Toutes les places ont déjà trouvé preneurs.

Matthias Davet Journaliste Blick

Ce mardi, Fribourg s'est offert un acte VII en finale de National League. En prolongation et à la 64e minute, Jeremi Gerber a délivré la BCF Arena. Dans la foulée, Gottéron a directement annoncé mettre en place un public viewing pour ce match décisif dans les Grisons, dans sa propre patinoire.

Celle-ci était déjà bien remplie pour les rencontres précédentes, elle le sera au maximum de ses capacités jeudi. Peu après la rencontre, le club fribourgeois a mis sur pied une vente de billets pour cette rediffusion, au prix de 5 francs pour les adultes. Les enfants ne payent pas. «Nous devions mettre sur pied une billetterie pour que le nombre de personnes ne dépasse pas la capacité limite de la patinoire», a précisé la formation de la BCF Arena. Des tickets qui sont partis presque aussi rapidement que lorsque les Dragons jouent à domicile. Avant minuit, tous avaient déjà trouvés preneurs.

Ce jeudi, il y aura donc une ambiance de feu à Davos, mais aussi à la BCF Arena. Tout un canton attend un premier titre de Fribourg Gottéron. Nul doute que, peu importe le résultat, les milliers de personnes présentes dans les gradins de la patinoire fribourgeoise resteront jusqu'au bout de la nuit pour accueillir ses héros, heureux ou malheureux.