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Cold Facts
Davos ou Fribourg, qui sera champion?

Pour ce 49e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous avons évidemment parlé de l'acte VI de la finale entre Fribourg et Davos, sans oublier de nous projeter sur la finalissima.
Publié: 16:02 heures
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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 49e épisode, on revient sur l’acte VI remporté par Fribourg en prolongation et on se projette sur la Finalissima de jeudi.

Sommaire:

- Acte VI: Gerber crée la bonne humeur (dès 1:18)
- Les paris avec JOUEZSPORT (17:27)
- Finalissima: l’irrationnel (20:43)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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HC Davos
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Fribourg Gottéron
Fribourg Gottéron
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