Davos ou Fribourg, qui sera champion?

Pour ce 49e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous avons évidemment parlé de l'acte VI de la finale entre Fribourg et Davos, sans oublier de nous projeter sur la finalissima.

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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 49e épisode, on revient sur l’acte VI remporté par Fribourg en prolongation et on se projette sur la Finalissima de jeudi.

Sommaire:

- Acte VI: Gerber crée la bonne humeur (dès 1:18)

- Les paris avec JOUEZSPORT (17:27)

- Finalissima: l’irrationnel (20:43)

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