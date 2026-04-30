Il vient depuis la Nouvelle-Zélande pour soutenir Gottéron

Il y a six ans, Fabian Herzog, fan de Gottéron, a émigré en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, il a spontanément fait ses bagages pour se rendre en Suisse pour l'acte VII. L'objectif: fêter un premier titre.

Stephan Roth

Fabian Herzog a suivi mardi le sixième match de la finale des play-off suisses dans sa lointaine Nouvelle-Zélande, où la partie a commencé à 6 heures du matin, heure locale. Et lorsque Jeremi Gerber a donné la victoire à Fribourg en prolongation, forçant ainsi une finalissima jeudi à Davos, ce fan bâlois de Gottéron a spontanément décidé de revenir en Suisse.

Il a brièvement téléphoné à son pote à Bâle, puis a réservé les vols, fait ses bagages et s'est retrouvé trois heures plus tard à l'aéroport d'Auckland, raconte-t-il à Blick par WhatsApp, alors qu'il se trouve sur le vol entre Melbourne à Dubaï. En tout, le voyage durera 40 heures.

Les jours précédents, il avait déjà caressé l'idée de se rendre dans son ancienne patrie, qu'il avait quittée il y a six ans. «Malheureusement, le quatrième et le cinquième matches ont été perdus et je n'ai plus senti le momentum. Mais après le but de Gerber en prolongation, il était de retour!»

Ses enfants l'appellent «crazy dad»

Et qu'a dit sa famille de son voyage fou? «Ils m'ont soutenu. Ma femme me connaît et est très compréhensive. Les enfants devaient se rendre à l'école avant le début de la prolongation. Je leur ai fait un gros câlin et je leur ai dit que si tout allait bien, je vous reverrais dans une semaine. Sinon, après l'école. Ils m'ont dit: ''Allez Gottéron''.»

Ses enfants Deia (10 ans) et Leo (7 ans) l'appellent «crazy dad», explique le fan de Fribourg. Fabian Herzog a rencontré sa femme néo-zélandaise Sarah lors d'une année d'échange en Nouvelle-Zélande il y a 25 ans. Ils sont ensuite restés en contact, puis se sont mis ensemble lorsqu'il a assisté à la Coupe du monde de rugby en 2011. Un an plus tard, le couple s'est marié et a habité à Bâle pendant huit ans. «Puis nous avons décidé d'émigrer avec les jeunes enfants pour commencer une nouvelle aventure.»

Fabian Herzog est fan des Dragons depuis la fin des années 80. «L'amour et la passion pour Gottéron ont duré toutes ces années, avec leurs hauts et leurs bas.» Et il y a environ huit ans, lui et quelques amis ont fait un pari: «Nous nous sommes dit que si Gottéron devenait champion pour la première fois, nous marcherions de Bâle jusqu'à la patinoire de Fribourg.» Et maintenant, il est en approche.

Un problème n'a toutefois pas encore été résolu. Il n'a pas de billet pour le match à Davos. «Mon pote et moi sommes encore en train de nous organiser. Si ça ne marche pas, nous irons à Fribourg et nous regarderons le match en public viewing.» Mais là aussi, la patinoire s'est vite remplie.