Ce jeudi, Davos et Fribourg vont s'affronter lors de la 13e finalissima dans l'histoire du hockey suisse. Pour l'instant, l'avantage est aux équipes évoluant à l'extérieur.

Stephan Roth

1989: Lugano – Berne 2-4

Le CP Berne perd un match pour le titre plus tôt dans cette série intense, mais finit par s'imposer 4-2 à la Resega lors du cinquième acte. L'équipe de Bill Gilligan s'appuie sur un axe formé par le gardien Renato Tosio, le défenseur finlandais «Rexi» Ruotsalainen et le Canadien Alan Haworth. C'est le premier titre bernois depuis 1979 et le prélude de trois succès en quatre ans.

1992: Fribourg – Berne 1-4

Berne mène 2-0 dans la série, mais Gottéron égalise. Lors du cinquième match de la finale à Fribourg, Patrick Howald devient le héros en marquant les buts pour faire passer le score de 2-1 à 4-1. Gottéron, mené par son exceptionnel duo russe Slava Bykov/Andreï Khomoutov, perdra trois finales d'affilée.

2001: Lugano – Zurich 1-2 ap

Lugano mène 3-1. Les critiques pleuvent sur l'entraîneur du ZSC, Larry Huras. Le joker Morgan Samuelsson renverse pourtant les Tessinois. Le Suédois cumule sept points pour remettre les deux équipes à égalité dans la série. Lors de la «finalissima», il marque après 70 minutes et 7 secondes, provoquant des émeutes à la Resega.

2004: Lugano – Berne 3-4 ap

La finale est disputée au meilleur des cinq matches cette saison-là. Le CP Berne galvaude à nouveau une avance de 2-0. Le match décisif se transforme en un thriller au scénario fou. Après plus de 74 minutes de jeu, Marc Weber met fin à la saison en prolongations- Berne exulte à 23h22.

2007: Davos – Berne 1-0

Davos remporte trois fois ses matches à domicile. A chaque fois, Berne égalise. Lors de la «finalissima», le héros s'appelle Robin Leblanc. Le Canadien, né à Coire et titulaire d'une licence suisse, marque l'unique but à la 45e minute. Dans les buts grisons, le gardien Jonas Hiller réussit un blanchissage.

2009: Kloten – Davos 1-2

La série est indécise. Dans le sixième match, Michael Liniger marque le 1-0 en prolongation et force la «finalissima». Le HCD s'impose alors grâce à des buts de Dino Wieser et Reto von Arx. Le coach Arno Del Curto préfère à nouveau Leonardo Genoni à Reto Berra dans les buts. C'est le premier des sept titres du sorcier de Kilchberg.

2010: Berne – Genève 4-1

Berne, encore une fois, se fait remonter après avoir mené 3-1 dans la série. Mené 1-0 dans la «finalissima», le SCB garde ses nerfs. Ce sont les seconds couteaux qui font la différence. Etienne Froidevaux, David Jobin et Pascal Berger marquent. Le premier nommé sera à nouveau sur la glace jeudi, avec le maillot biennois. Le club de la capitale fête son premier titre depuis six ans.

2012: Berne – Zurich 1-2

Fidèle à lui-même, le CP Berne rate trois matches de la victoire. Le premier devant son public, lorsque le capitaine des ZSC Lions, Mathias Seger, gâche la fête en marquant le 2-1 en prolongation. La «finalissima» est tout autant dramatique pour les supporters bernois. À 2,5 secondes de la fin, le défenseur canadien de Zurich, Steve McCarthy, inscrit le but controversé de la victoire (1-2).

2018: Lugano – Zurich 0-2

Troisième coup d'éclat des Zurichois, qui avaient auparavant laissé échapper deux occasions de tuer la finale. A la Resega, tout est prêt pour la grande fête. Mais le capitaine des ZSC Lions, Patrick Geering, douche l'enthousiasme avec un but précoce. Spécialiste des Actes VII, le gardien Lukas Flüeler (6 matches, 6 victoires, 4 blanchissages et seulement 3 buts encaissés) parachève le titre zurichois avec un blanchissage.

2022: Zoug – Zurich 3-1

Les Lions perdent pour la première fois une «finalissima» et l'EV Zoug revient de nulle part. Le club de Suisse centrale devient le premier à effacer un retard de 3-0 pour fêter le titre. Durant l'Acte VII, les Zurichois ouvrent, certes, le score après une minute. En power-play, Dario Simion et Fabrice Herzog redressent pourtant la barre et couronnent les Zougois.

2023: Genève - Bienne 4-1

Ce 27 avril, Genève remporte le premier titre de son histoire lors de cette finale 100% romande. Une illumination de Sami Vatanen en tout début de match met les Aigles sur la bonne voie. Les Vernets font du bruit comme jamais et ce même défenseur finlandais double la mise quelques minutes plus tard. Bienne ne s'en relèvera jamais.

2024: Zurich - Lausanne 2-0

Pour la première fois de son histoire, le LHC atteint la finale de National League. Dans un duel âpre, aucune équipe n'est parvenue à l'emporter à l'extérieur. Lors de cet acte VII, Zurich a donc un immense avantage et ne le gâche pas. 44 secondes avant la fin du deuxième tiers, Jesper Frödén marque le but de la victoire et permet aux Lions de la Limmat de remporter leur dixième titre. Une année plus tard et face aux mêmes Lausannois, ils en glaneront un onzième.