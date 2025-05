1/7 Le Danemark élimine le Canada des championnats du monde de hockey sur glace. Photo: Claudio Thoma/freshfocus

Cédric Heeb

Le Danemark, qui s’était qualifié de justesse aux tirs au but contre l’Allemagne lors de son dernier match de groupe, a réussi l'impensable en éliminant le grand Canada en quart de finale du Mondial. Le champion du monde en titre. L’équipe aux superstars du hockey sur glace. Nathan MacKinnon, Sidney Crosby, Bo Horvat et bien d’autres.

Pas étonnant que cette victoire soit célébrée comme un véritable sacre dans le pays hôte. «C’est complètement fou», titre «Ekstrabladet», qui ajoute: «L’impossible s’est produit! David a vaincu Goliath!» Le tabloïd «BT» écrit: «Nous avons assisté à l’un des moments les plus fous de l’histoire du sport danois».

Une couverture discrète au Canada

Les joueurs eux-mêmes peinent à y croire. La star Nikolaj Ehlers (29 ans), auteur du but égalisateur à la 57e minute, décrit ce match comme «le plus fou auquel j’ai jamais participé». Et Nick Olesen (29 ans), auteur du but décisif à 49 secondes de la fin, confie: «C’est difficile à mettre en mots. C’est le plus grand moment de ma carrière».

Et en Amérique du Nord? Le Championnat du monde de hockey sur glace y suscite peu d’intérêt. Sur les sites des grandes chaînes comme CBS ou TSN, on parle surtout de la NHL ou de la NBA – encore plus après l’humiliation infligée par les Danois. Quand l’élimination surprise est évoquée, le ton reste mesuré: on parle de «choc» ou de «grande surprise». La Presse évoque même une «douche froide».

«Ils ne sont venus qu’avec leurs trousses de toilette»

Les stars de l’équipe canadienne, elles, ne cachent pas leur déception. «Nous n’avons pas représenté notre pays comme nous le souhaitions», reconnaît Ryan O’Reilly (34 ans). «Nous valons mieux que ce que nous avons montré. C’est une déception, ça fait mal. Ce n’est pas une sensation agréable.»

Ailleurs dans le monde, la victoire danoise a provoqué la stupéfaction. «Le Danemark a stupéfié le monde du hockey», écrit le journal suédois «Expressen». L’agence Reuters parle d’un «miracle de Midtjylland», région où se trouve Herning. Eurosport titre: «Le Danemark ridiculise le champion du monde». Sport1: « Immense surprise! Le Canada est éliminé».

Mais le titre le plus cocasse revient sans doute à «Aftonbladet», qui cite le sélectionneur adjoint danois Andreas Lilja: «Oui, les Canadiens ne sont venus qu’avec leurs trousses de toilette». Une pique en référence à l’excès de confiance des Canadiens, qui n’auraient apparemment apporté à Herning que le strict nécessaire depuis leur hôtel de Stockholm, où ils avaient disputé la phase de groupes, sans même en repartir.