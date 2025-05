Suisse - Autriche: Simon Knak l'autre Davosien de ce tournoi

Ken Jäger (à dr.) et Simon Knak (à g.) ont été très en lumière lors de ce match. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Simon Knak (Suisse)

Depuis le début du tournoi, ce n'est pas lui le Davosien dont tout le monde parle. Et c'est finalement bien logique puisque son coéquipier Andres Ambühl dispute son 20e championnat du monde et mettra un terme à sa carrière dès la fin de ce tournoi. Mais Simon Knak réalise un tournoi remarquable pour sa première apparition à ce niveau.

Jusqu'à ce quart de finale, le puissant Zurichois du HCD s'était créé de nombreuses chances et avait été très en vue, mais peu en réussite. Lors de cet affrontement face à l'Autriche, il a même débloqué son compteur de buts. Il a ajouté une passe décisive et poursuit sa série de matches avec au moins un point. Il en est à quatre. Durant ce Mondial, l'attaquant se fait une très jolie publicité.

⭐⭐ Ken Jäger (Suisse)

Difficile de dissocier Simon Knak de son partenaire de ligne après ce match durant lequel la Suisse a roulé sur l'Autriche. Au centre, Ken Jäger a livré un match en tous points excellent. Consciencieux défensivement, il n'a rien donné à ses adversaires grâce à un placement toujours juste et de bons choix de jeu.

Mieux, le Davosien (encore un) a été le deuxième attaquant le plus sollicité par Patrick Fischer en infériorité numérique derrière Sandro Schmid. Comme la «boîte» helvétique a parfaitement tenu la route malgré plus d'une minute à 3 contre 5, le joueur de centre en tire quelques bénéfices. Il nous disait en début de tournoi avoir encore une marge de progression. Depuis le début de la compétition, il prouve que ce ne sont pas des paroles en l'air. Offensivement, sa ligne a été la plus menaçante durant les 60 minutes.

⭐ Leonardo Genoni (Suisse)

Le gardien de Zoug totalise déjà trois blanchissages depuis le début de ce tournoi. Leonardo Genoni avait déjà rendu des copies parfaites contre les États-Unis puis face à la Hongrie. Il a donc récidivé contre les Autrichiens en quarts de finale, soit au meilleur des moments. Sollicité à treize reprises seulement, il n'a pas eu du travail plein la mitaine. Cela n'empêche pas qu'il a fait preuve d'une belle sérénité, notamment lorsque Marco Kasper s'est présenté seul face à lui lors de la troisième période. Il aurait pu être dans de beaux draps, mais a parfaitement géré la situation.

Avant ce match couperet, il nous faisait part de son envie intacte de porter le maillot de l'équipe nationale. Grâce à une nouvelle performance très solide, il s'est offert le droit de disputer une nouvelle rencontre lors de la demi-finale de dimanche, voire deux avec la finale de dimanche, qu'elle soit petite ou grande.

La déception: Vinzen Rohrer (Autriche)

On pouvait légitimement attendre du joueur des Zurich Lions qu'il soit remonté pour cette rencontre face à l'équipe de Suisse. Mais Vinzenz Rohrer a été renvoyé sous la douche avant la première pause en raison d'un crosscheck à la tête de Sandro Schmid après un engagement. Une pénalité de match totalement méritée pour l'ailier de la Swiss Life Arena. Le match était déjà certes plié à cet instant puisque le score était déjà de 3-0, mais il a personnifié la faillite autrichienne.