Grégory Beaud Journaliste Blick

Avant ce quart de finale à sens unique, seuls trois joueurs n'avaient pas encore inscrit le moindre point durant ce championnat du monde: Christoph Bertschy, Leonardo Genoni et Stéphane Charlin. Un attaquant et deux gardiens. Les deux premiers nommés se sont associés sur l'ouverture du score pour débloquer leurs compteurs respectifs. «Il n'y a plus que Charlin du coup», se marre Christoph Bertschy après le match.

Après avoir marqué le 1-0 sur des passes d'Andrea Glauser et de Leonardo Genoni, le No 88 a d'ailleurs fait un signe de la main à son gardien. «Je n'étais pas au courant, c'était juste un petit geste sympa envers lui, remarque-t-il. D'ailleurs, je n'avais pas vu que c'est lui qui avait la deuxième passe décisive.» Ce qu'il a vu, par contre, c'est le déboulé de son beau-frère sur l'aile. «J'ai hurlé tout ce que j'ai pu pour qu'il me donne le puck après son solo, a-t-il expliqué. Heureusement, il m'a vu et m'a fait une superbe passe.»

Ils se parlent dans toutes les langues

Les deux hommes, très proches hors de la glace, se connaissent par cœur avec des patins aux pieds également. Mais en quelle langue se parlent-ils, du coup? «Je n'en ai pas la moindre idée. Des fois c'est l'allemand qui vient, des fois l'anglais, des fois le français. Tout va si vite que tu n'as pas forcément le temps de réfléchir et de te dire: 'ah, c'est Andrea, je dois lui parler en allemand'. J'ai sûrement dû gueuler «donne au milieu» ou quelque chose comme ça.»

Ce n'est pas la première fois que Christoph Bertschy montre la voie à l'équipe de Suisse en quarts de finale du championnat du monde. L'an dernier, en République tchèque, l'attaquant de la BCF Arena avait déjà ouvert la marque avant d'inscrire le 4-1 dans la cage vide. Alors, le Dragon est-il l'homme des quarts de finale? C'est du moins l'avis de Patrick Fischer: «C'est un peu notre spécialiste, rigole le coach zougois. L'an dernier, il avait inscrit des buts importants. Là il a pu débloquer son compteur. Jusqu'ici, il avait eu un peu de malchance à la finition. Mais plus généralement, les troisièmes et quatrièmes lignes ont été très bonnes.»

Le principal intéressé, lui, ne se voit pas forcément comme le «Mr. Quarts de finale» de cette sélection nationale. «Je ne le dirais en tout cas pas ça comme ça. Mais ça fait un petit moment que je n'avais pas marqué, alors je suis content d'avoir aidé l'équipe au bon moment.»

Fin de la disette

Cette réussite est d'autant plus importante qu'elle met un terme à une sacrée traversée du désert pour Christoph Bertschy. Cela faisait en effet depuis les quarts de finale des play-off face à Berne qu'il n'avait plus marqué. Soit dix-neuf matches consécutifs sans marquer. Au moment d'apprendre le chiffre, il souffle et fait mine de casser sa crosse... en rigolant bien sûr: «Dix-neuf! Bon, j'ai souvent eu des périodes comme celle-ci, durant ma carrière.»

Même s'il n'est pas efficace devant la cage adverse, l'ailier de Fribourg Gottéron ne dispute pas un mauvais tournoi pour autant. Loin de là. «Je me suis créé beaucoup de chances de but, précise-t-il. Mais quand tu ne marques pas, il faut toujours trouver un moyen d'aider l'équipe autrement. Que ce soit grâce à un bon retour défensif ou un bon pressing sur la défense adverse ou en créant de l'espace pour les autres.» Ce qu'il a parfaitement fait jusqu'à présent.