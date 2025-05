La Suisse ne tremble pas et étale l'Autriche

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Pour la première fois de son histoire, l'équipe de Suisse va disputer deux demi-finales de championnat du monde à la suite. Victorieuse facilement de l'Autriche, la sélection de Patrick Fischer ne connaît pas encore son adversaire au prochain tour, à Stockholm. Si la logique venait à être respectée lors des rencontres de jeudi soir, les Helvètes se frotteront à la Suède, samedi (14h20).

Malgré un problème de lumière en début de match, cela n'a pas empêché les Suisses de briller. Et même d'allumer trois fois la lampe derrière le but autrichien en un quart d'heure de jeu. Le premier éclair a été signé Christoph Bertschy (7e, 1-0). L'attaquant de Fribourg Gottéron met ainsi terme à une traversée de la nuit qui a duré 19 matches. Il avait inscrit son dernier but lors des quarts de finale des play-off de National League avec Fribourg Gottéron face à Berne. L'an dernier, à la même époque, c'était déjà lui qui avait inscrit le 1-0 lors du quart de finale face à l'Allemagne.

Match terminé en 15 minutes

À la 11e, Sven Andrighetto a manqué l'immanquable. Seul face à la cage vide, l'attaquant des Zurich Lions, meilleur buteur helvétique dans ce tournoi (7), a touché la barre transversale. Allait-il regretter cette occasion galvaudée? Pas du tout. Une minute plus tard, une illumination de Kevin Fiala a permis à Timo Meier de se retrouver en position idéale face au but autrichien. Le sniper des New Jersey Devils n'est pas passé à côté d'un tel cadeau (12e, 2-0).

Dans une patinoire tristement vide (2621 spectateurs selon les organisateurs), Ken Jäger a définitivement éteint les derniers espoirs autrichiens dès la 15e minute. Le joueur de centre du Lausanne HC a parfaitement pris un intervalle dans la défense adverse pour aller inscrire le 3-0 et permettre à la Suisse de passer une fin de rencontre plus tranquille. Ce d'autant plus que Vinzenz Rohrer a écopé d'une pénalité de match peu avant la première pause. L'ailier des Zurich a disjoncté et envoyé sa canne à la figure de Sandro Schmid.

Sur le power-play suivant, Kevin Fiala a marqué en étant le premier à se jeter sur un rebond (23e 4-0). Il a été imité deux minutes plus tard par Sandro Schmid (25e, 5-0). À cet instant, les Autrichiens n'avaient tiré que... trois fois en direction de Leonardo Genoni. Le gardien de Zoug n'a eu aucun arrêt sérieux à effectuer. Il a été mis à contribution pour la première fois sur une période de double supériorité numérique d'environ une minute. Mais «Leo» s'en est parfaitement sorti pour préserver sa cage inviolée.

Genoni a été blanchi

Marco Kasper, fantomatique jusqu'à cet instant, s'est créé une très grosse occasion de but lors de la troisième période. Mais il n'est pas parvenu à tromper Leonardo Genoni en se présentant pourtant seul face à lui. Tout juste lui a-t-il fait une petite frayeur. Un échec qui ne devrait pas le hanter trop longtemps tant le match était déjà plié à cet instant. Simon Knak a marqué le 6-0. Un score rude, surtout quelques instants après le raté de Kasper.

Leonardo Genoni a pu préserver son blanchissage, le troisième de ce tournoi après celui face à la Hongrie. Il n'avait fait face qu'à six tirs contre les Magyars. Il en a eu droit plus ou mois au double cette fois-ci. Pendant ce temps, les fans de l'Autriche ont lancé une chenille autour de la patinoire. Il faut dire que cette rencontre était terminée depuis un certain temps déjà.