Pour Leonardo Genoni, la motivation est intacte. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Comment t’as vécu ce quart de finale? Et c’est vraiment important que t’aies pas joué le dernier match de poule avec la Suisse?

Ouais, c’est clair que c’est bien pour être prêt. Mais au final, c’est un quart de finale. Peu importent les circonstances, tu es prêt quoi qu'il arrive, non? Et si l'on regarde mon tournoi, j'ai de toute façon bien pu me reposer avant la suite de la compétition. Ce n’est pas si grave que ça. Là je suis assez reposé, et j’ai vraiment hâte de jouer ce match.

L’an passé, vous étiez déjà favoris contre l’Allemagne. Et là, rebelote. Est-ce que cette équipe de Suisse est assez mûre pour assumer ce rôle?

Être favori, ça te fait pas marquer des buts. On a fait une très bonne phase de groupes, oui. Mais il faut continuer comme on a commencé, ces deux dernières semaines. On est assez forts pour se concentrer sur nous, et jouer notre jeu sans trop se préoccuper de l’adversaire.

C’est un vrai changement, non? Il y a encore cinq ou six ans, la Suisse jouait en s’adaptant à l’autre. Là, c’est l’inverse.

Oui, je pense que c’est le plus gros progrès qu’on a fait. On s’est améliorés petit à petit, et surtout, on est restés fidèles à notre style. On veut maintenant imposer notre jeu. Et franchement, je dirais pareil si c’était un autre adversaire. Je ne dis pas ça car nous affrontons l'Autriche. C’est pas ça qui compte. Cette année, on a joué de super matches contre la Tchéquie, les États-Unis ou l’Allemagne. Pourquoi? Parce qu’on a joué à notre manière.

Ta saison a été un peu spéciale. Des play-off raccourcis avec Zoug, une longue préparation. Ça a changé quelque chose pour toi?

Pas vraiment. Quand tu as fini avec le club, tu espères que le coach de la Nati t’appelle. Et ça a été le cas pour moi. Pendant la pause, on s’est entraînés plusieurs fois sur glace. Donc la coupure n'était pas si longue que ça, si l'on réfléchit bien.

Et pour la suite, tu as déjà réfléchi? Tu sais ce que tu vas faire?

Non, pas encore. J’ai encore deux ans de contrat à Zoug. Et surtout, je prends beaucoup de plaisir à jouer au hockey.

Et avec la Nati? T’as prévu de continuer ou c’est la dernière?

Si je peux jouer et qu’on me laisse, alors je joue. Y’a pas de discussion à avoir. Pour moi, j'ai toujours réfléchi de la même manière. Si on me convoque à évoluer en équipe de Suisse, je ne réfléchis pas et je réponds à l'invitation. Et je n'ai pas décidé de faire autrement sous prétexte que j'arrive bientôt en fin de carrière. Donc ce n'est pas ma décision.