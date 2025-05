Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après 2022 et 2023, Oliver Achermann dispute son troisième championnat du monde avec la sélection autrichienne. Uranais et donc suisse d'origine, le joueur de La Chaux-de-Fonds possède également le passeport de l'Autriche par sa maman. «Et j'ai également disputé mes trois premières années professionnelles là-bas», nous a-t-il précisé. Mais l'attaquant n'a jamais dû faire le choix entre le pays de son père et celui de sa mère. «La Suisse ne m'a jamais convoqué, rigole-t-il. Je n'ai donc pas décidé de jouer pour l'Autriche. Le pays a choisi pour moi.»

Ce championnat du monde est déjà particulier pour le joueur de centre des Mélèzes. Engagé dans la poule A à Stockholm, il a pu se frotter à la Suède et au Canada. Et pas n'importe lequel, le Canada de Sidney Crosby. «Un sentiment incroyable, précise-t-il. Ce sont des joueurs que tu n'imagines pas croiser un jour sur la glace. Et pourtant, c'était bien vrai.»

À l'engagement contre Sidney Crosby

Il n'a pas seulement vaguement affronté «Sid». Il l'a regardé les yeux dans les yeux puisque les deux hommes évoluent au centre et ont été face à face pour plusieurs engagements. «Et je ne m'en suis pas si mal sortir, rigole-t-il. Je crois que nous avons disputés cinq mises au jeu l'un contre l'autre et j'ai dû en gagner quatre.»

Après avoir joué toute la saison entre Thurgovie, Sierre ou La Chaux-de-Fonds, Oliver Achermann a tout de même dû se mouiller la nuque au moment d'arriver en sélection nationale. Même s'il connaissait déjà ce niveau, il a toujours besoin d'un ajustement. Il faut dire qu'entre les 92 spectateurs d'un match à Bellinzone (18 janvier dernier) et la patinoire du Globe de Stockholm contre la nation accueillant le Mondial, l'écart peut surprendre. «Tu as beaucoup moins de temps lorsque tu as le puck, compare-t-il. La prise de décision doit être plus rapide et l'intensité physique est évidemment plus haute, tout comme la vitesse.»

En National League avec «La Tchaux?»

Avec sa sélection nationale, Oliver Achermann a réalisé un immense exploit en se qualifiant pour les quarts de finale. Ce n'était jamais arrivé à nos voisins depuis les années 90. Quatrième de sa poule, l'Autriche défiera donc la sélection de Patrick Fischer, jeudi (16h20, en direct sur Blick), première de l'autre groupe. «Si l'on regarde le bassin de population, c'est sûr que nous avons deux ou trois choses à envier à la Suisse, concède-t-il logiquement. D'un point de vue du hockey, c'est logique que l'on se considère comme le petit frère. Mais cela ne veut pas dire que l'on n'a pas des ambitions pour autant.»

S'il est binational, le Neuchâtelois d'adoption n'est pas le seul à être tiraillé entre les deux pays. Le sélectionneur, Roger Bader, ainsi que les joueurs Benjamin Baumgartner (Berne), Dominic Zwerger (Ambri) ou encore Bernd Wolf (Kloten) et Vinzenz Rohrer (Zurich) ont tous un lien plus ou moins étroit avec l'adversaire en quarts de finale. «Nous étions tous à l'hôtel mardi lorsque nous avons appris qui serait l'équipe face à nous, se souvient-il. Forcément, cela a fait causer (rires). Mais dans ma famille aussi, c'est un thème de discussion. Tout le monde sera pour l'Autriche.»

Mais malgré le saut de qualité qu'il a dû réaliser entre son quotidien aux Mélèzes et son passage sous les drapeaux, l'attaquant s'estime à sa place au Mondial. De quoi donner des envies d'ailleurs au joueur de 31 ans? «Il me reste un an de contrat avec La Chaux-de-Fonds, précise-t-il. Donc il n'y a aucune raison pour moi d'y réfléchir.» Et après? Il répond avec un large sourire: «Pourquoi pas jouer en National League avec le HCC, non? Ce serait un sacré rêve.» Un de plus.