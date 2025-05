Jan Cadieux (à dr.) donne des consignes à Nino Niederreiter, Kevin Fiala, Sven Andrighetto et Dean Kukan Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Depuis le début du tournoi, Jan Cadieux a eu droit à plusieurs bonnes nouvelles au réveil. Pour son premier Mondial, celui qui a mené Genève-Servette au titre national s'occupe des attaquants. Et c'est peu dire qu'il a été bien servi. Entre l'arrivée de Kevin Fiala, celle de Nino Niederreiter ou les présences de Timo Meier, Sven Andrighetto et Denis Malgin, le technicien a reçu bien quelques «cadeaux», depuis le début de la compétition.

Jan Cadieux est-il l'enfant gâté du coaching staff? «On peut dire ça comme ça, rigole-t-il. Mais pour moi, c'est surtout une expérience incroyable de travailler avec ces joueurs-là.» Ce qui l'impressionne le plus? L'implication de tout le monde. «C'est bien beau de se dire qu'on a de bons joueurs, mais je suis frappé de voir à quel point ces gars ont envie d'être là! Ils ne débarquent pas juste pour faire le nombre. Ils ont réellement envie d'aider l'équipe nationale. Comme coach, je suis sûr que de les côtoyer, cela me rend aussi meilleur.»

Changements de lignes

Au Danemark, Jan Cadieux essaie d'être «le meilleur assistant possible». Mais le technicien n'est pas seulement là pour poser les cônes sur la glace et aider Patrick Fischer. «Je lui ai toujours dit que j'aurais mon regard de coach et que c'est ce que j'allais lui apporter, a-t-il précisé à la veille du quart de finale face à l'Autriche. Nous échangeons beaucoup d'idées et je suis aussi là pour le challenger et proposer des choses. Je sais toutefois qu'à la fin, c'est lui qui décide.»

Avec la présence de Nino Niederreiter depuis quelques jours, les cartes ont été rebrassées en attaque. Mardi, le Grison avait commencé le match avec Sven Andrighetto et Denis Malgin. En cours de match, c'est avec Andres Ambühl et Kevin Fiala que le No 22 a évolué. C'est d'ailleurs dans cette configuration que la Suisse devrait commencer son match de jeudi. «C'est vrai que de trouver les bonnes combinaisons, cela peut être un casse-tête à certains moments (rires).»

Discussions ouvertes avec Patrick Fischer

Justement, comment le staff en arrive-t-il à telle ou telle composition? «On en discute ouvertement, relate-t-il. Nous nous mettons devant une feuille blanche et chacun écrit ses lignes. Ensuite, nous comparons les différentes options et chacun défend ses idées. À la fin, il décide et c'est son rôle. Moi, le mien, c'est d'essayer de le rendre meilleur et de le faire réfléchir à des options auxquelles il n'aurait peut-être pas pensé.»

Sur le banc durant l'entraînement, Jan Cadieux a pris du temps pour montrer des vidéos à ses attaquants. Celui qui a récemment fêté ses 45 ans est encore jeune dans ce rôle d'entraîneur. Il n'y a finalement pas si longtemps, il s'occupait des Ticino Rockets en Swiss League. Parle-t-on de la même manière à un semi-amateur de Swiss League et à un millionnaire de NHL? «J'essaie en tout cas d'être le même, précise-t-il. Et cela fait aussi partie d'un apprentissage. Lors de mes deux dernières années à Genève, j'ai aussi eu la chance d'entraîner des Filppula, Hartikainen ou Vatanen qui sont des joueurs de NHL. Mais, au final, quand tu vois l'attitude de ces gars, c'est facile d'échanger avec eux.»