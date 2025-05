Rikard Franzen est l'assistant de Patrick Fischer pour la première fois. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Entre 2017 et 2024, le rôle d'assistant de Patrick Fischer a été occupé par Tommy Albelin. Le Suédois était le coordinateur défensif et s'occupait du jeu en infériorité numérique de la sélection nationale. Tout au long de ces années, les témoignages des défenseurs ont été nombreux. L'homme aux 1000 matches de NHL a accompli un boulot monstrueux pour les faire progresser tant individuellement que collectivement.

Aujourd'hui, Tommy Albelin a pris du galon puisqu'il est dans le staff des New York Islanders et ne peut donc plus occuper son poste en équipe de Suisse. C'est Rikard Franzen qui a été choisi pour reprendre les tâches de son compatriote. «Je connais Patrick Fischer depuis un certain temps, nous a-t-il confié. Cela fait de nombreuses années que je suis en Suisse et nous avons beaucoup échangé tant lorsque j'étais à Langnau qu'à Lausanne ou Genève.»

C'est tout naturellement qu'il a intégré le staff cette année en compagnie de Jan Cadieux qui était... son supérieur à Genève avant son licenciement. «Le monde est petit», pouffe-t-il. Est-ce facile de passer après Tommy Albelin? «Disons que tout n'est pas à construire, ironise-t-il. Le jeu que nous prônons n'est pas si éloigné de ce que j'ai l'habitude de faire en club. Je mets évidemment ma patte, mais je ne suis pas là pour tout révolutionner.»

Jeu de transition défensif

Durant l'interview, il a insisté à plusieurs reprises sur un aspect spécifique du jeu auquel il accorde une grande importance. «Le repli défensif en zone neutre, détaille-t-il. Lorsque nous sommes dans notre zone, il n'y a finalement pas dix façons de défendre et quelques principes à appliquer. Mais c'est au niveau du jeu de transition sans le puck que l'on peut faire la différence.»

S'il dispute son premier Mondial avec l'équipe de Suisse, il avait déjà participé à celui de 2019 pour le Danemark de son ami Heinz Ehlers. Cette pige helvétique est-elle amenée à se poursuivre? «Comme je rejoins Gottéron en vue de la saison prochaine, je ne sais pas trop, détaille-t-il. Nous allons déjà terminer ce tournoi et nous discuterons ensuite. Fribourg est mon employeur et c'est avec les dirigeants que je devrai regarder ce qui est possible ou non.»

À la BCF Arena, Rikard Franzen va œuvrer sous la houlette de Roger Rönnberg. Il n'a jamais travaillé avec lui. «Lorsque j'étais coach à l'AIK Solna, je l'ai affronté. Et comme en Suisse, la Suède est un petit pays. Tout le monde se connaît. Ma connaissance du hockey suisse m'a probablement aider à le convaincre de m'engager.»

Connexion suédoise

La connexion suédoise est d'ailleurs en train de prendre une sérieuse place dans le vestiaire des Dragons avec quatre étrangers de ce pays ainsi que plusieurs joueurs aux racines scandinaves en plus des membres du staff. «Mais je rassure tout le monde, sourit-il. On ne va pas commencer à parler suédois à Fribourg. Il y a de bonnes chances que l'anglais soit toujours prioritaire.»

Si la Suisse joue sa phase de poules au Danemark, les médailles seront attribuées à Stockholm. A-t-il dans un coin de la tête un voyage dans son pays? «J'ai une maison là-bas, sourit-il. Je sais donc que je vais m'y rendre tôt ou tard. Disons, que si je peux voyager pour y disputer une demi-finale de Mondial, ce serait plus l'idéal.»