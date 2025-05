Nino Niederreiter raconte ses 24 heures un peu folles

Nino Niederreiter était très attendu après le match. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Dimanche, aux alentours de 20h00 (heure suisse), Nino Niederreiter est entré dans un avion à Winnipeg en direction de Minneapolis. Ce lundi matin, le Grison posait le pied au Danemark à 9h34 avec une minute d'avance sur le plan. Entre temps, l'attaquant de l'équipe de Suisse est passé par Minneapolis et Amsterdam. Difficile de faire plus compliquée comme mise en jambes avant un match de championnat du monde. «On peut clairement dire que j'ai vécu 24 heures complétement folles», a rigolé le voyageur.

Plus sur le sujet Mondial 2025 Astana vista Le Kazakhstan est relégué après avoir fait trembler la Suisse

C'est pourtant dans ces conditions que «El Nino» a fait son retour sous les drapeaux après une saison en Amérique du Nord. Il tenait à être présent face au Kazakhstan pour le dernier match de la phase de poules de la sélection helvétique pour ne pas devoir intégrer l'équipe directement lors des quarts de finale, jeudi. «Nous ne savions pas si nous allions trouver un vol afin d'être présent afin de jouer ce match. Mais c'était extrêmement important pour moi d'être sur la glace pour disputer un match pour me mettre dans le rythme et retrouver mes sensations sur les grandes patinoires.»

Le joueur qui approche des 1000 matches en NHL a une routine bien établie avant de rentrer sur la glace. Logiquement. «Normalement, j'ai pour habitude de manger des pâtes, a-t-il détaillé. Aujourd'hui? J'ai juste mangé un croissant et c'est tout. Je dois bien avouer que j'ai un petit peu faim.» Il n'avait de toute façon pas franchement plus de temps pour se sustenter. «Je suis arrivé à la patinoire environ 40 minutes avant le match, a-t-il expliqué après la chiche victoire helvétique. Mais comme j'étais là en 2018 pour le quart de finale gagné contre la Finlande, je savais où je mettais les pieds et je connaissais déjà la patinoire, donc être de retour ici me rappelle plutôt un bon souvenir.»

Entre deux morces de son croissant, il a encore eu le temps de dire «hoi» à ses coéquipiers et c'était (déjà) parti pour l'échauffement. «Pour moi, c'est une immense fierté de porter le maillot de l'équipe de Suisse, précise-t-il. Nous avons vraiment construit quelque chose avec ce groupe et je vois, chaque année, qu'il y a une possibilité de faire quelque chose avec cette équipe.»

«Je vais aller me reposer»

Ce match face au Kazakhstan apporte-t-il vraiment quelque chose de tangible? Nino Niederreiter en est convaincu: «Au niveau du timing, cela fait une immense différence de jouer en Europe sur une patinoire plus grande. C'était également important de voir avec qui je pourrais jouer avant de disputer notre quart de finale.» Un avis que partage son sélectionneur, Patrick Fischer: «J'ai désormais une idée plus claire de ce à quoi va ressembler mon équipe pour la suite de la compétition. J'ai pu faire quelques tests à l'occasion de ce match contre le Kazakhstan.»

Affamé et fatigué, Nino Niederreiter risque de dormir au moment où l'adversaire de l'équipe de Suisse au prochain tour sera connu. «Plutôt que de regarder le match entre les Tchèques et les Américains, je vais aller me reposer un moment», a-t-il rigolé. Il l'a bien mérité.