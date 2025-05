Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

L'équipe de Suisse a été catastrophique lors du premier tiers-temps face à une équipe du Kazakhstan dernière de son groupe. Il a fallu attendre 9'45'' pour que le gardien adverse soit vaguement importuné par un puck helvétique. Et encore, il faut le dire vite. Pendant ce temps, les Kazakhs ont parfois tourné en zone offensive et auraient bien pu ouvrir la marque à deux reprises lors des dix premières minutes. Kirill Panykov a touché la barre transversale sur une déviation (8e), alors que Dinmukhamed Kaiyrzhan s'est présenté seul face à Stéphane Charlin. Le gardien genevois s'en est tiré à son avantage.

L'équipe de Patrick Fischer a été punie pour son désastreux début de match en concédant l'ouverture du score. Sur une relance ratée de Janis Moser, Nikita Mikhaelis a pu tirer en direction du but suisse. Sur le rebond, Arkadiy Shestako a inscrit le premier but de manière tout à fait méritée (16e, 0-1).

Le patin de Kevin Fiala

D'entrée de deuxième période, la Suisse a pu bénéficier d'un power-play pour tenter d'enfin lancer son match. Timo Meier s'est créé deux chances de but, mais le gardien Maxim Pavlenko a tenu bon. Il en a été de même sur la tentative de Kevin Fiala sur un tir puissant (26e). Mais la rencontre de la sélection à croix blanche était tout de même lancée même si le score ne le reflétait pas encore à cet instant. Damien Riat a touché du métal peu après et l'égalisation semblait quasi inévitable.

Il a tout de même fallu attendre encore près de dix minutes pour que le premier but suisse ne tombe. Sur la deuxième période de supériorité numérique, Kevin Fiala a légalement redirigé le puck au bon endroit du patin (40e, 1-1). Il ne restait que quatre secondes à jouer lors de cette seconde période. C'est à nouveau avec un homme de plus sur la glace que la Suisse a pu prendre l'avantage à la douze minutes de la fin de la rencontre par Sven Andrighetto (48e, 2-1). Andres Ambühl a assuré le succès suisse en fin de match (57e, 3-1) avant que Damien Riat ne donne une allure plus logique au score (58e, 4-1).

Nino Niederreiter déjà là

Cette rencontre à également été l'occasion pour Nino Niederreiter d'effectuer ses grands débuts lors de ce Monidal. Le Grison est arrivé au Danemark le matin du match aux alentours de 9h30 et a immédiatement enfilé ses patins pour prêter main forte à la sélection nationale. Malgré les circonstances, il n'a de loin pas été le Suisse le plus à la peine lors de ce match. Le Grison a finalement fait équipe avec Kevin Fiala et Andres Ambühl lors des deux derniers tiers.

Grâce à ces trois points, la Suisse est assurée de terminer première ou deuxième de son groupe. Si les États-Unis battent la Tchéquie (16h20), l'équipe de Patrick Fischer remportera même sa poule malgré ce dernier match on ne peut plus poussif.