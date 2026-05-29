Trop optimistes, ces Suédois sont restés à Fribourg

Ce jeudi soir, la Suisse et la Suède s'affrontaient du côté de Zurich pour une place en demi-finales. Sauf que des amis scandinaves sont restés à Fribourg, certains que leur équipe allaient terminer dans les deux premiers du groupe.

Matthias Davet Journaliste Blick

Ils détonnent, sur la dernière rangée du secteur 206, habillés tous en jaune. Il faut dire que sur la glace de la BCF Arena, il y a un match Canada - États-Unis et qu'aucune de ces deux nations ne porte cette couleur. Non, il s'agit bien de supporters de la Suède, quelque peu alcoolisés pour certains, qui s'intéressent plus ou moins (surtout moins) à la magie de Macklin Celebrini, Sidney Crosby ou Matthew Tkachuk. Ils préfèrent discuter entre eux.

Trop optimistes. Voilà pourquoi Anton, Manne et ce groupe d'amis se sont retrouvés ce jeudi à Fribourg au lieu de suivre leur équipe nationale du côté de Zurich. Le championnat du monde a cette particularité que seuls les deux premiers du groupe disputent leur quart de finale au même endroit que la phase de groupes. En terminant quatrième, la Suède a dû faire ses valises.

«On a réservé ce voyage il y a six mois et on s'attendait à finir dans les deux premiers, justifie Manne, l'un des larrons du groupe d'une vingtaine de personnes. On a pu voir le match contre la Slovaquie mais, comme la Suède ne joue pas bien cette année, on savait qu'on n'allait pas en voir plus.»

Forcément, le Scandinave a été déçu du niveau affiché par le «Tre Kronor» depuis le début du tournoi. «L'équipe est de qualité mais Sam Hallam… n'est pas si bon.» Les supporters de Genève apprécieront les «compliments» envers leur futur entraîneur.

«C'est paradoxal»

Son ami Anton est un peu plus critique envers la qualité de l'effectif plutôt que par le coach scandinave. «On ne peut pas vraiment s'attendre à mieux», lance-t-il. «C'est paradoxal: on est heureux d'être ici ensemble, mais déçus de ne pas être à Zurich», avoue Anton, qui ajoute bien vouloir emménager définitivement en Suisse, tant il a apprécié son séjour sous nos latitudes.

Les amis ont quand même pu voir le quart de finale de leur nation face à la Suisse. Au lieu d'honorer leurs places à la BCF Arena, ils sont plutôt allés sur la place devant la patinoire, pour observer la défaite de leur équipe sur l'écran géant. Avant de rentrer, dès vendredi, en direction de la Suède. Optimistes, mais pas au point d'avoir pris des billets pour le week-end final. Au final, ils ont eu raison.