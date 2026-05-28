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Demi-finale contre la Norvège
L'équipe de Suisse a roulé sur la Suède

L'équipe de Suisse s'est qualifiée pour le dernier carré du Mondial grâce à une prestation parfaite contre la Suède (3-1). Elle défiera la Norvège en demi-finales, samedi (15h20).
Publié: 28.05.2026 à 22:56 heures
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Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
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La Suisse est qualifiée pour sa troisième demi-finale consécutive.
Photo: Getty Images
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Grégory BeaudJournaliste Blick

L'équipe de Suisse est en demi-finales du championnat du monde pour la troisième année consécutive. Et avec la manière! La sélection nationale a réalisé un match impressionnant de dureté face à une équipe suédoise qui n'a pas su régater tant sur le plan technique que physique. Cela fait longtemps — si tant est que ce soit déjà arrivé — que la Nati n'a pas dégagé une telle impression de rudesse face à l'une des meilleures nations au monde.

Samedi après-midi, au prochain tour, elle défiera la Norvège, tombeuse de la Lettonie lors de l'autre quart de finale disputé à Fribourg. La seconde demi-finale mettra aux prises le Canada à la Finlande en soirée.

Dean Kukan à la douche

Avant d'en arriver à cette fin heureuse, la troupe de Jan Cadieux a dû faire le dos rond et aurait pu tout perdre très rapidement. Après un début de match solide sous les yeux de Roger Federer, Linus Karlsson a trouvé le chemin du but sur l'une des premières occasions suédoises (7e). Seul au deuxième poteau, il a glissé la rondelle entre les jambes de Leonardo Genoni pour ouvrir le score.

Mais ce n'était pas tout. Un instant plus tard, Dean Kukan a été renvoyé à la douche pour un cross-check au visage du prodige Ivar Stenberg. Durant cinq minutes en power-play, la Suède n'a pas trouvé la faille face à une défense helvétique très bien regroupée. Enfin si, elle a trouvé la faille après 4'40'' de supériorité numérique. Mais le 2-0 d'Oskar Sundqvist a été annulé pour un but marqué du patin. L'orage était passé.

Roman Josi le leader

Et puis l'équipe de Suisse a doucement repris ses esprits devant une patinoire totalement acquise à sa cause. C'est évidemment Roman Josi qui a été le détonateur. Le capitaine a une fois de plus montré la voie à ses coéquipiers. D'un astucieux tir du poignet, le Bernois a touché l'intérieur du poteau scandinave pour l'égalisation (14e, 1-1). Notons au passage l'écran géant de Calvin Thürkauf devant le gardien.

C'est aux alentours de la mi-match que la Suisse a produit son effort. Après Sven Andrighetto, Nino Niederreiter et Ken Jäger (poteau), Denis Malgin a trouvé la faille. Le joueur des Zurich Lions a vu la défense adverse s'écarter devant lui tel Moïse face à la Mer Rouge. Il n'en demandait évidemment pas tant pour donner un premier avantage à la Suisse (33e, 2-1).

Le coup de genou de Timo Meier

Deux minutes plus tard, une nouvelle action litigieuse aurait pu coûter cher à la Suisse. Alors qu'elle avait clairement pris l'ascendant physique sur son adversaire, la Nati a commencé à jouer à la limite... voire au-delà. En milieu de glace, Timo Meier a percuté le genou d'Oskar Sundqvist. Une action qui aurait pu valoir une pénalité de match à l'Appenzellois. Il a finalement été sanctionné... d'un incompréhensible cross-check. De quoi provoquer l'ire suédoise.

Deux minutes plus tard, la Suisse faisait le break en supériorité numérique par Calvin Thürkauf, merveilleusement bien servi par Nico Hischier (37e, 3-1). La Suède ne s'en est pas remise et la sélection de Jan Cadieux a pu tenir bon grâce à un nouveau jeu en infériorité numérique très efficace. C'est à 4 contre 5 et grâce à son impact physique que la Suisse a construit son succès.

En demi-finale, les Suisses affronteront la Norvège qui s'est imposée 2-0 dans l'autre quart disputé à Fribourg. La rencontre aura lieu samedi à Zurich (15h20). Avec ce «tirage» favorable, la troisième finale consécutive en championnat du monde paraît atteignable, surtout en rééditant pareille prestation.

Mondial 2026: Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
7
32
21
2
Finlande
Finlande
7
20
18
3
Lettonie
Lettonie
7
7
12
4
Etats-Unis
Etats-Unis
7
4
11
5
Allemagne
Allemagne
7
1
10
6
Autriche
Autriche
7
-12
9
7
Hongrie
Hongrie
7
-24
3
8
Royaume-Uni
Royaume-Uni
7
-28
0
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
7
20
20
2
Norvège
Norvège
7
11
15
3
République Tchèque
République Tchèque
7
2
13
4
Suède
Suède
7
11
12
5
Slovaquie
Slovaquie
7
2
11
6
Danemark
Danemark
7
-11
6
7
Slovénie
Slovénie
7
-12
6
8
Italie
Italie
7
-23
1
Playoffs
Relégation
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