Le quart de finale du Mondial entre la Suisse et la Suède a commencé par une présence exceptionnelle: celle de Roger Federer. C'est lui qui a symboliquement donné le coup d'envoi de la rencontre devant une patinoire aux anges.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Durant cette compétition, une jolie tradition a été instaurée tant à Fribourg qu'à Zurich. Une personnalité plus ou moins connue donne le coup d'envoi de chaque rencontre de ce Mondial en Suisse. Lors du dernier match de la Nati contre la Finlande, les organisateurs avaient convié ni plus ni moins que Marco Odermatt pour sonner la cloche au milieu du public. Une présence qui avait enflammé la Swiss Life Arena.

Qui allait être désigné pour tenir ce rôle avant le quart de finale contre la Suède? Les spéculations allaient bon train dans les travées de la patinoire zurichoise. «Après Marco Odermatt, ils n'ont plus le choix. C'est Roger Federer ou rien», rigolait un supporter de l'équipe de Suisse croisé une heure avant le match.

Et c'est peu dire que l'homme avait du flair. À moins de dix minutes du coup d'envoi, une silhouette s'est présentée à côté de la sonnaille. Sous une casquette noire, difficile de reconnaître s'il s'agissait bien de la légende du tennis mondial. Puis son image est apparue sur l'écran géant de la patinoire. «Ce soir, une légende est parmi nous. Le seul et l'unique Roger Federer!», a lancé le speaker.

Lorsque son visage a été projeté, les 10'000 spectateurs se sont levés pour acclamer l'icône du tennis suisse et l'un des plus grands joueurs de l'histoire de son sport. Est-ce que cela portera bonheur à la Suisse? La rencontre est à suivre en direct sur notre site.