Le Canada prend sa revanche sur les États-Unis

À Fribourg, le Canada s'est imposé face aux États-Unis en quarts de finale du Mondial. La sélection à la feuille d'érable prend une petite revanche (4-0), après avoir perdu la finale des Jeux olympiques trois mois plus tôt.

Matthias Davet Journaliste Blick

Les États-Unis ne se sont pas mis dans les meilleures dispositions pour aborder leur quart de finale face au Canada, ce jeudi à Fribourg. Déjà, car ils n'ont jamais rassuré par leur niveau en phase de groupes. Mais surtout, lors de l'échauffement, Devin Cooley a fait une petite frayeur à son équipe. Le gardien titulaire est sorti blessé et en boîtant avant la rencontre. Le portier de Calgary a finalement pu tenir sa place.

Et d'emblée, il a dû se mettre en évidence face à l'armada canadienne. Sidney Crosby a été le premier à l'alerter après 30 secondes et, en devant détourner sept tirs dans les quatre premières minutes, Cooley n'a jamais eu le temps de se refroidir.

Une bien vilaine charge

À la 7e minute, Ryan Lindgren a réalisé une très vilaine charge à la tête sur Evan Bouchard. Les deux hommes sont retournés aux vestiaires, mais pas pour les mêmes raisons. L'Américain a aussi laissé son équipe avec un homme de moins sur la glace pendant cinq minutes, sans que les Canadiens ne parviennent à en profiter.

Par contre, si on décide de laisser Macklin Celebrini seul dans le slot, le capitaine de la feuille d'érable ne va pas s'en priver. L'attaquant aux 115 points de NHL cette saison a balancé parfaitement dans la lucarne, à nouveau en power-play et à 89 secondes de la première sirène. Un avantage mérité.

Le poteau vient aider les Canadiens

Surtout que les Canadiens ont continué leur marche en avant dans la seconde période. À la mi-match, Dylan Holloway a dû s'y reprendre à deux fois tromper le portier américain et, déjà, la messe était dite.

Les États-Unis ont bien tenté de revenir dans le match mais Jet Greaves démontrait tout son potentiel, détournant toutes les tentatives adverses. Le portier de Colombus dégoûtait franchement Matthew Tkachuk et ses coéquipiers. Et quand il n'était pas sur le coup, c'était son poteau qui venait le sauver (49e, tir d'Alex Steeves). Dans la cage vide, Connor Brown et Sidney Crosby ont scellé le score.

Une petite revanche

Décidément, ça ne voulait pas pour les États-Unis qui, trois mois après la victoire en finale des Jeux olympiques de Milan/Cortina, s'inclinent face au Canada. Bien sûr, les équipes sont extrêmement différentes que dans le nord de l'Italie et, dans les rangs américains, on trouvera sans doute peu de joueurs qui diront qu'ils échangeraient la victoire olympique contre la défaite au Mondial.

De son côté et avec cette victoire, le Canada va donc rallier Zurich. Samedi, la troupe de Misha Donskov affrontera un adversaire encore à déterminer, tout comme l'horaire. Les quatre équipes qualifiées seront classées en fonction de leurs résultats en phase préliminaire et la meilleure formation restante affrontera la 4e, alors que la 2e se frottera à la 3e.