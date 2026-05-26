En Suède, la grogne monte autour du futur coach de Genève

À Fribourg, le Championnat du monde de hockey est en train de tourner au cauchemar pour la Suède. La sélection de Sam Hallam est au bord de l'élimination en phases de poules. Blick est allé prendre la température à l'entraînement.

Matthias Davet Journaliste Blick

Ce n'est sans doute pas pour venir chercher l'ombre et le frais que, en ce lundi, de nombreux journalistes suédois se sont engouffrés dans la «P2», la patinoire à côté de la BCF Arena. C'est là que la troupe de Sam Hallam s'est entraînée ce lundi, à la veille de son match décisif face à la Slovaquie. Une défaite et le «Tre Kronor» ne verrait même pas les quarts de finale.

La situation est si catastrophique qu'un journaliste finlandais a fait le voyage depuis Zurich. La rivalité avec la Suède est comparable à celle entre le public romand et le sport français. Une défaite de «l'ennemi» procurera toujours du plaisir et il ne faut surtout pas rater ça.

Parmi les observateurs attentifs, il y a Jonathan Knekta. Le journaliste du média «Aftonbladet» le précise d'emblée: «On savait avant le tournoi que cette équipe n'était pas la meilleure version de la Suède.» Contrairement à la Suisse, les stars de NHL ne se battent pas forcément pour venir défendre les couleurs de la patrie. «L'année dernière il y a eu le tournoi des 4 nations ainsi que le Mondial à Stockholm et, cette saison, les Jeux olympiques», explique-t-il pour justifier les absences de Rasmus Dahlin (Buffalo) ou Leo Carlsson (Anaheim).

Garder son calme face à la Slovaquie

Mais c'est surtout, la défaite de dimanche qui a fait du mal à toute une équipe, voire tout un pays. «Perdre contre les Norvégiens est un grand traumatisme pour le peuple suédois, affirme Jonathan Knekta. Ils peuvent être meilleurs en ski et en foot, mais le hockey est notre sport.»

Du côté de Sam Hallam, l'entraîneur des Scandinaves, on parle plutôt d'une «défaite stupide». Comment le contredire puisque, face aux voisins norvégiens, sa troupe a encaissé deux buts alors qu'elle évoluait en power-play. «Il faut qu'on garde notre calme, surtout avec ce match important qui arrive», appuie le technicien.

«Chaque expert veut se mettre en avant»

Autre chose qu'une victoire face à la Slovaquie serait vu comme un échec cuisant du côté de la Suède. Si Sam Hallam avoue «ne même pas y penser et uniquement se préparer pour jouer le match du lendemain», la presse scandinave est prête à frapper. «Nos lecteurs nous ont fait part d'une immense déception après la défaite face à la Norvège, ajoute Jonathan Knekta. La Suède se doit de jouer les quarts de finale. N'importe quel autre résultat ne serait pas assez bon.»

Forcément, les regards sont tournés vers Sam Hallam et les critiques fusent à travers tout le pays pour celui qui vit son dernier tournoi, avant de rejoindre Genève-Servette. «Il faut apprendre à vivre avec et choisir ce que tu gardes ou tu laisses, souligne-t-il. En Suède, il y a dix médias différents qui veulent tous de l'attention. Chaque expert veut mettre en avant son avis sur Instagram. C'est comme ça. Mais pas besoin se prendre autant au sérieux. Je prends mon travail très au sérieux, oui, mais pas moi-même.»

Et si les supporters des Aigles qui observent ce Championnat du monde tremblent, qu'ils se rassurent. Oui, leur futur entraîneur est décrié en tant que sélectionneur de l'équipe nationale. Mais il était encensé à l'époque où il coachait les Växjö Lakers, entre 2012 et 2022. Faut-il voir en lui un meilleur entraîneur en club? «En tout cas, c'est ce qu'il a montré jusqu'à présent dans sa carrière», appuie Jonathan Knekta.