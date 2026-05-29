«À Fribourg, il y a eu un effet Sidney Crosby»

Ce jeudi était synonyme de dernier jour de compétition pour le Championnat du monde à Fribourg. Blick a tiré le bilan avec Romain Collaud, président de Fribourg 2026 et conseiller d'État.

Matthias Davet Journaliste Blick

Le Championnat du monde à Fribourg, c'est (presque) fini. Si les gens ont encore la possibilité de venir regarder les matches de la Suisse sur la place du Fair-Play ce week-end, les rencontres disputées sur la glace de la BCF Arena se sont achevées ce jeudi soir, avec la victoire de la Norvège sur la Lettonie en quarts de finale (1-0).

Le moment est donc venu du bilan pour les autorités fribourgeoises. Président de l'association «Fribourg 2026», le conseiller d'État Romain Collaud nous a accordé quelques minutes sur la place Georges-Python, là où ont eu lieu beaucoup d'activités durant le Championnat du monde sur le site B.

Romain, ce jeudi, c'est la fin du Mondial à Fribourg et c'est l'heure du bilan.

Et il est très réjouissant. On a vécu dix jours intenses à Fribourg avec beaucoup de supporters. Merci aux Tchèques et aux Slovaques d'être venus en nombre. Mais on a aussi vu beaucoup de maillots suédois, danois et canadiens – même si on ne sait pas si c'étaient des Suisses ou des Canadiens. Le bilan est vraiment très bon, avec le beau temps. On a dépassé les chiffres espérés, avec un taux de remplissage de la patinoire supérieur à 75% alors que notre objectif était de 65%. L’ambiance à la fan zone a aussi été excellente.

As-tu été surpris par l’affluence?

J’étais assez craintif avant le tournoi, d'avoir trop de matches vides. Les deux rencontres les moins remplies étaient programmées juste avant la reprise du travail, le dimanche et le lundi de Pentecôte, au soir. Évidemment, un Slovénie – Italie fait moins rêver. Malgré cela, il y avait quand même plus de 3500 spectateurs à chaque fois. Globalement, c’est un très bon résultat.

À quel point penses-tu qu'il y a eu un impact «Fribourg Gottéron» après le titre de champion?

Je ne pense pas qu’il y ait eu un réellement. À part quelques chants lors du premier match en l'honneur de Julien Sprunger, je n’ai pas senti de lien direct. À Fribourg, les gens aiment le hockey. Par contre, il y a eu un effet «Sidney Crosby», c'est certain. Les gens se sont dit qu'il y avait du lourd ici, même si c'était déjà le cas avec Scheifele ou Celebrini. Les gens se sont dit qu'il y avait quelque chose qui se passait à la patinoire.

Sportivement, le groupe a semblé plus équilibré qu’à Zurich. Quel est ton avis?

Oui, le groupe à Fribourg était plus intéressant et plus serré. On aurait peut-être pu attendre plus de la Suède, mais c’est une équipe très jeune avec des talents exceptionnels comme Viggo Björk ou Ivar Stenberg, des futurs grands joueurs de NHL. On est très contents du groupe, de l'affluence et de l'ambiance.

Comment capitaliser sur cet événement pour Fribourg et tout un canton?

Le travail a été fait et on a montré une belle image de la ville et du canton. Beaucoup de gens m'ont parlé d'un fort engouement, avec un pic de montées à la cathédrale. D'autres sont allés à la Maison du Gruyère ou au Moléson. Les retombées se verront sur le long terme, avec les enfants des supporters, mais les signaux sont très encourageants.

Quel moment personnel retiens-tu de ce championnat?

C'est dix jours intenses, où on a peu dormi. L’ouverture reste un moment particulier. Le week-end final à Zurich sera aussi sympathique à vivre. Si je dois retenir un match… voire deux, je dirais Tchéquie – Suède et Tchéquie – Canada, deux rencontres exceptionnelles avec une belle ambiance. On a montré à la Suisse qu'on est capables d'organiser des événements de cette ampleur. On a beaucoup appris du professionnalisme de l’IIHF, avec des standards très élevés. Cela nous permet de progresser dans la qualité de nos propres événements.