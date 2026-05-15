La BCF Arena a chanté en l'honneur de… Julien Sprunger

Ce vendredi, la première rencontre du championnat du monde à Fribourg mettait aux prises Canadiens et Suédois. C'est pourtant le nom de Julien Sprunger, capitaine de Gottéron, qui a résonné dans l'enceinte.

Matthias Davet Journaliste Blick

Sidney Crosby a beau avoir tout remporté dans son incroyable carrière, dans le canton de Fribourg, ce n'est pas lui la star. Le joueur de Pittsburgh et du Canada ne s'en est sans doute pas rendu compte durant le match d'ouverture face à la Suède, mais c'est bien le nom d'un autre joueur qui a été entonné par une bonne partie de la BCF Arena.

Il faut dire que l'enceinte était en majorité remplie de supporters fribourgeois. Les maillots des Dragons étaient par moments visibles, tout comme des t-shirts «Finale 2026» ou «Champions 2026». Mais il a fallu attendre le premier lancement de «Richi» de la part du DJ pour qu'on s'aperçoive du nombre de fans des Dragons dans la BCF Arena. De la même manière que si Gottéron avait inscrit un but, les supporters se sont levés pour réaliser leur fameux mouvement avec les bras.

«Je l'ai entendu sur la glace»

Là, plus de doute: Fribourg Gottéron était bien représenté. Quelques minutes plus tard et à la fin du deuxième tiers, certains ont lancé un «Schwiizer Meischter» qui a été repris par endroits, pour rappeler à tous les Canadiens et Suédois présents que ce sont bien les Dragons qui ont remporté le premier titre de leur histoire face à Davos le 30 avril dernier.

Puis, dans le troisième tiers, c'est donc le nom de Julien Sprunger qui a été entonné. Moins fort que lors d'un match de Gottéron, le chant était toutefois bien perceptible dans toute l'enceinte. Et même sur la glace. «Je l'ai clairement entendu, sourit son coéquipier Jacob de la Rose. Je pense que les fans ici vont le chanter durant de nombreuses années, et c'est chouette qu'ils continuent à l'honorer.»