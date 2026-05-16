«C'était ma grande première sur le banc adverse»

Joueur de Fribourg Gottéron, le Suédois Jacob de la Rose a joué le premier match du Mondial dans «sa» patinoire. Le No 95 raconte son expérience face aux superstars canadiennes.

Matthias Davet Journaliste Blick

Forcément, Jacob de la Rose n'a pas la mine des grands soirs. Sa Suède vient de débuter le championnat du monde par une défaite face au Canada. La scène est drastiquement différente de la dernière apparition publique du No 95 sur le plateau de Saint-Léonard. Il y a moins de deux semaines, Gottéron et son attaquant fêtaient le premier titre dans l'histoire du club, devant près de 80'000 personnes dans les rues de Fribourg.

Dans la salle de gym de Gottéron, transformée pour le Mondial en zone mixte, le Suédois était frustré du revers face au Canada (5-3). «On n'a pas été assez bons lors de la première période… Peut-être qu'on était un peu nerveux», analyse-t-il.

Le sujet de la conversation va rapidement au-delà du match. C'est dans la patinoire qu'il connaît le mieux que Jacob de la Rose a débuté son Mondial avec la Suède. Il était d'ailleurs sur la glace lors du coup d'envoi face à Macklin Celebrini, le meilleur joueur canadien de sa génération. Rien que ça. Et il s'est souvent retrouvé face cette ligne, sur laquelle évoluait également un certain Sidney Crosby. «C'était un match-up compliqué, face à certains des meilleurs joueurs du monde, avoue Jacob de la Rose. Mais tout ce qui m'importe, c'est de gagner les matches.» Ce que le «Tre Kronor» n'est pas parvenu à faire ce vendredi.

«Je leur ai donné les bons restos»

Ce qui n'a pas empêché le centre de 30 ans d'apprécier une partie de la rencontre: «C'est sympa de jouer ce tournoi à Fribourg. Ça permet de profiter avec ma famille et tous les gens qui sont restés ici.» Ce que Jacob de la Rose a également aimé, c'est quand le public s'est mis à chanter le nom de… Julien Sprunger. «Je pense que les fans ici vont le chanter durant de nombreuses années. C'est chouette qu'ils continuent à l'honorer», a souri le Scandinave.

On ne sait pas si le Suédois a expliqué à ses compatriotes qui était et ce que représentait le capitaine des Dragons dans la région, mais toujours est-il qu'il a promis de les aider dans le canton de Fribourg. «Je leur ai donné les bons restaurants et les endroits sympas, précise-t-il. S'ils ont besoin de mon aide, je leur ai dit que j'étais là pour eux.»

Et forcément, Jacob de la Rose doit aussi changer quelques habitudes. Le vestiaire de Gottéron? Ce sont les Canadiens qui en ont pris possession. «Et c'était aussi ma grande première sur le banc adverse.» N'a-t-il pas failli se tromper durant la rencontre? «Non, j'ai juste suivi mes coéquipiers et ça a bien été», rigole-t-il.

Dimanche face au Danemark

Hormis la défaite, le Suédois a donc apprécié son retour sur la glace de la BCF Arena. Logique face aux superstars canadiennes, le revers n'est pas encore grave pour la sélection de Sam Hallam.

Mais il faudra rapidement se ressaisir. Dimanche déjà, le «Tre Kronor» affronte le Danemark. Cette fois, dans la peau du favori de la rencontre. Jacob de la Rose voudra montrer à ses coéquipiers ce que ça fait, de gagner sur la glace fribourgeoise.