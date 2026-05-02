Ils étaient environ 80'000 à descendre dans les rues de Fribourg pour fêter leurs héros. Blick était sur place et vous fait vivre la parade comme si vous y étiez. Reportage.

De Saint-Julien à la cathédrale, Fribourg a fêté ses héros

De Saint-Julien à la cathédrale, Fribourg a fêté ses héros

Matthias Davet Journaliste Blick

«Même Saint-Nicolas il est même pas autant populaire.» Sans doute que ce supporter de Fribourg ne pensait pas avoir autant raison. Ce samedi, toute la ville était dans les rues, au balcon, sur les abribus et même sur les panneaux de circulation pour voir passer les héros.

Ceux-ci ont paradé, au pas, dans un camion affrété pour l’occasion entre l’Université de Miséricorde et la BCF Arena en passant, évidemment, par la Cathédrale Saint-Nicolas. Blick vous fait revivre cette journée au plus près de l’équipe.

15h45: Un poil d'avance

Le début du cortège était prévu à 16h. Quinze minutes avant et sous les chants du public, le camion affrété pour l'occasion démarre à l'Université de Miséricorde. Tout l'équipe est là, les rues sont pleines. «Ça fait depuis toujours qu'on attend ça. En 2013, j'avais cassé le parquet chez moi, mais là c'est la bonne», se marre Laurent, aux côtés de son ami Sébastien.

16h10: Saint-Julien, priez pour nous

Gentiment mais sûrement, le bus arrive sur la place Georges-Python. La foule est tellement impressionnante qu'il est difficile de se frayer un chemin. Avec son panneau, Thibaut est bien visible. Dessus, une photo de «Saint-Julien». Le fan demande la canonisation immédiate du légendaire capitaine. «Il mérite, il faut répandre ça dans tout le canton de Fribourg», s'exclame-t-il.

16h30: Les fumigènes et les chants

0:10 Fumis et chants: La place Georges-Python était en folie

Sur les abribus de la place Georges-Python, les ultras ont pris place. Au passage du car, ils craquent des fumigènes. Le camion des joueurs s'arrête, certains lancent des chants, à l'image de Nathan Marchon, avec sa voix cassée. Tout le public reprend évidemment. L'ambiance est indescriptible.

16h45: De Pérolles à Sprunger?

Des enfants ont décidé de créer plusieurs panneaux pour l'occasion. Est-ce un crime de lèse-majesté de préférer la Berra au Moléson en tant que Fribourgeois? Pas en ce 2 mai, puisque le portier des Dragons est acclamé et une pancarte ose le dire.

Plus bas, au fond de la route des Alpes, le message est clair. L'avenue principale de Fribourg, le Boulevard de Pérolles, doit être renommé boulevard Julien Sprunger. C'est en tout cas le souhait de Clémence et Roman.

17h00: Saint-Nicolas n'en aurait pas rêvé

Sur les coups de 17h, les joueurs arrivent enfin à Tilleul, devant la cathédrale. La foule est plus impressionnante que partout ailleurs. Le car improvisé fait une longue pause à cet endroit. Histoire de profiter.

Les beau-frères Andrea Glauser et Christoph Bertschy s'emparent du micro. «Andrei Bykov, t'es une p*tain de légende ici à Fribourg», lance le premier nommé. On n'est pas sûr des paroles du chant. Les ultras veulent que le deuxième insulte le CP Berne. Plus mature qu'il y a plusieurs années, lorsqu'il avait brûlé une écharpe des Dragons, Christoph Bertschy ne se fait pas avoir.

17h30: Sacré ravitaillement

0:12 Une planche et des bières: Le bon ravitaillement pour Maximilian Streule

Les joueurs ont soif. Heureusement, quelques membres du public se sont mis à un endroit stratégique pour tendre, avec une planche, cinq bières. Maximilian Streule se dévoue pour les attraper et ce, pour le plus grand plaisir des joueurs et de la foule.

19h00: Enfin pour la BCF Arena

Sur le parvis de la BCF Arena, certains ont attendu des heures. Mais les voilà enfin, les héros. D'abord le staff, puis les joueurs. Ils sont tous acclamés et doivent soulever la coupe tour à tour. Marcus Sörensen, Jan Dorthe et Christoph Bertschy semblent les plus lancés. «Je suis arrivé comme un roi et je quitte le club comme une légende», a osé Lucas Wallmark, buteur décisif lors de l'acte VII.

19h30: «Ju–lien Sprung-er»

Le capitaine arrive enfin sur la scène. Il est acclamé comme jamais aucun homme n'a été fêté dans tout le canton de Fribourg. Le club lui a fait une vidéo pour le remercier. Dedans, on peut y voir ses parents, sa femme et ses enfants, Achille et Eve. Sur la scène, ils sont aussi là et les larmes coulent.

Nathan Marchon, Andrei Bykov (appelé pour soulever la coupe) ou Christoph Bertschy ne peuvent se retenir. Le capitaine non plus, évidemment. «Ce n'est pas facile de pleurer devant des milliers de gens», a-t-il confié par la suite.

20h00: La fête continue

Les joueurs ont quitté la scène mais la fête continue sur le parvis de la BCF Arena. Les gens sont chauds, les selfies sont demandés à tout le monde. Fribourg est de nouveau prêt à vivre une nuit magique.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations