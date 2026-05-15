Le Canada est la première équipe à l'emporter à Fribourg

Pour le premier match du Mondial à Fribourg, le Canada est venu à bout de la Suède. La sélection à la feuille d'érable a fait la différence dans le troisième tiers (5-3).

Matthias Davet Journaliste Blick

16h20 en ce vendredi 15 mai. Le puck lâché entre Sidney Crosby et Jacob de la Rose a officiellement lancé le championnat du monde à Fribourg. Si les «Gottéron, Gottéron» n'ont pas résonné dans la BCF Arena, le jeu proposé par le Canada et la Suède était plaisant à voir pour cette première rencontre. Évidemment, les yeux d'une partie du public étaient rivés sur Sidney Crosby, l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Son nom était acclamé plus fort que celui des autres au moment des compositions.

C'est pourtant un autre vétéran canadien qui a été le premier à inscrire un but dans ce tournoi. Bien décalé par Darnell Nurse, John Tavares avait un boulevard aussi grand que celui de Pérolles pour trouver le fond des filets. L'attaquant de Toronto aux 1341 matches de NHL ne tremblait pas (3e).

Dans ce premier tiers, le Canada dominait. Mais la Suède avait aussi du talent dans ses rangs, à commencer par son No 41 Ivar Stenberg. Le Scandinave risque d'être choisi dans les trois premières positions de la prochaine draft. Et le jeune joueur de 18 ans a bien montré pourquoi ce vendredi sur le plateau de Saint-Léonard. Sa canne était un peu trop haute sur une déviation et son but a, malheureusement pour lui, été annulé (13e). Même lui n'y croyait pas sur la célébration.

Par contre, il a aussi prouvé qu'il manquait d'expérience quand il a envoyé balader Nurse contre la bande. Là aussi, les arbitres ont eu besoin d'aller voir la vidéo, mais ont décidé de ne donner qu'une pénalité mineure à Stenberg. Par contre, la Suède a encaissé le deuxième sur une punition différée (16e, Ryan O'Reilly).

Les Suédois recollent à chaque fois…

Les Scandinaves ont répondu en deuxième période. Bien meilleurs, ils sont parvenus à réduire la marque (Jacob Larsson, 29e), puis à égaliser dans le même angle de tir (Lucas Raymond, 32e). Par deux fois, Jet Greaves ne s'est pas montré à son affaire, même si la deuxième réussite a eu lieu en power-play, huit secondes après le début de la pénalité.

Ce tiers médian a vu le Canada et la Suède inscrire encore un but chacun. Dylan Holloway a profité d'un passage ouvert par Fraser Minten pour tromper Magnus Hellberg (35e). Dans la foulée, Mattias Ekholm a remis les compteurs à zéro, d'un tir de la ligne bleue qui a terminé sur le poteau rentrant (36e).

… ou presque

Dos à dos après 40 minutes, les deux équipes auraient mérité de l'emporter. Mais la vitesse d'exécution du Canada a permis à Connor Brown de marquer le but de la victoire (44e, 4-3). La Suède était plus en difficulté en fin de rencontre et n'a pas réussi à revenir une dernière fois au score. C'est à l'inverse le Canada qui a enfoncé le clou, grâce à un but de Dylan Cozens (53e, 5-3).

Grâce à cette victoire pour ce premier match, les Canadiens prennent logiquement la tête de leur groupe B à Fribourg. La sélection à la feuille d'érable disputera sa deuxième rencontre, dès ce samedi face à l'Italie (16h20).