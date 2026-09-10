Le lieu de la finale du Mondial 2030 sera décidé «en temps voulu», a affirmé vendredi à l'AFP la Fédération internationale (FIFA). L'instance a réagi à des propos du patron de la Fédération marocaine Fouzi Lekjaa assurant qu'elle aurait lieu au Maroc.

ATS Agence télégraphique suisse

Co-organisateurs de cette édition 2030 avec le Portugal, l'Espagne et le Maroc se disputent déjà le droit d'accueillir la finale, Madrid misant sur le prestige du stade Santiago-Bernabeu, l'enceinte du Real Madrid, quand Rabat joue sur la construction à venir d'un stade de quelque 115'000 places à Benslimane, dans la région de Casablanca.

Dans ce contexte, l'influent président de la Fédération royale marocaine (FRMF), Fouzi Lekjaa, a assuré mercredi que cet évènement planétaire aurait lieu dans son pays. «La province de Benslimane accueillera la finale de la Coupe du monde. Que cela plaise à certains ou non», a dit M. Lekjaa lors d'une réunion publique organisée dans cette même région, selon une vidéo publiée par des médias locaux dont l'hebdomadaire Tel Quel.

Interrogée par l'AFP, la FIFA a toutefois assuré vendredi qu'aucun choix n'avait encore été fait. «Comme indiqué le 5 août 2026, une décision sera prise par la FIFA en temps voulu», a affirmé un porte-parole de l'instance suprême du football mondial.

Mourinho vote Bernabeu

Alors que les sujets de contentieux s'accumulent entre les royaumes voisins, les propos du patron de la FRMF ont fait réagir en Espagne. Interrogé sur le sujet vendredi en conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid José Mourinho s'est lui-même prononcé en faveur du stade Santiago-Bernabeu.

«J'aimerais que la finale soit à Lisbonne, mais je suis déjà content qu'un pays comme le nôtre ait au moins un match» du Mondial, a d'abord déclaré le technicien portugais.

Pour Mourinho, «si tu peux jouer dans un stade mythique, historique, où ont évolué certains des meilleurs joueurs de l'histoire, le stade du club le plus important de l'histoire du football, je pense que ça devrait être ici», à Madrid, a-t-il enchaîné. «Si j'étais l'entraîneur de Benfica, je te dirais exactement la même chose», a-t-il argué.