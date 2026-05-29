«Quand Roger Federer est là, ça te met le feu!»

Face à la Suède, l'équipe de Suisse a été exceptionnelle dans l'implication physique pour se qualifier en demi-finales. Christoph Bertschy a spécialement apprécié la visite de Roger Federer dans le vestiaire.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Quelques minutes après la qualification de la Suisse pour les demi-finales du Mondial grâce à son succès contre la Suède (3-1), Christoph Bertschy est revenu sur la performance de la Nati. L'attaquant fribourgeois a également raconté l'effet produit par la visite surprise de Roger Federer dans le vestiaire avant le coup d'envoi.

Christoph, j'ai eu l'impression de n'avoir jamais vu une équipe de Suisse aussi dominante physiquement contre un adversaire de ce calibre...

Vraiment? Ce n'était pas forcément ma première impression juste après le match. Mais maintenant que tu le dis, oui, je pense qu'on a été à la hauteur physiquement, peut-être même au-dessus par moments. On parle souvent de notre vitesse et de notre intensité, mais quand c'est physique, on est là aussi. On a des joueurs avec du gabarit, des gars qui n'ont pas peur d'aller dans les coins et de gagner des duels. Cela s'est vu ce soir.

Le début de match aurait pourtant pu être très compliqué avec le but encaissé puis ces cinq minutes en infériorité numérique.

Absolument. Mais notre box-play est excellent depuis longtemps et il l'a encore été ce soir. Même pendant ces cinq minutes, nous avons pris les bonnes décisions et nous n'avons pas laissé grand-chose à l'adversaire. Quand tu traverses une séquence comme celle-là, cela peut te donner énormément d'énergie. Après cette pénalité, j'ai eu le sentiment que nous avons pris le match en main.

Cette équipe dégage une grande sérénité. Même après l'ouverture du score suédoise, personne n'a semblé paniquer.

Je crois que cela vient du chemin parcouru depuis le premier jour de ce championnat du monde. Nous avançons tous dans la même direction. Aujourd'hui, je n'ai jamais eu le sentiment qu'il y avait de la peur dans le groupe. Tout le monde était confiant et excité à l'idée de jouer ce match.

On a souvent parlé du traumatisme laissé par certaines défaites contre la Suède.

(Il éclate de rire) Oui, c'est vrai.

Cette victoire doit te faire particulièrement du bien.

Pour être honnête, j'y ai repensé après le dernier match du tour préliminaire. Mais pendant cette rencontre, jamais. Pas une seule seconde. Nous étions concentrés sur ce que nous avions à faire. Personne n'avait peur d'affronter la Suède. Nous étions simplement impatients de jouer et de gagner.

Avant le match, Roger Federer est venu dans le vestiaire. Quel effet cela fait-il?

C'était une surprise pour nous aussi. Quand une personnalité comme Roger Federer entre dans le vestiaire avant un quart de finale, c'est forcément quelque chose de spécial. C'est cool, vraiment cool.

Cela aide à évacuer un peu la pression?

Oui, ça donne un boost. Tu es déjà dans ton match, dans ton tunnel, mais avant il y a toujours un peu de légèreté dans le vestiaire. On essaie de se transmettre de l'énergie les uns aux autres. Quand quelqu'un comme Roger Federer débarque, ça met automatiquement le feu. Franchement, c'était cool. J'étais surpris.

Après Roger Federer et Marco Odermatt, tu t'attends à qui pour la suite?

(Rires) C'est une bonne question. Je te le dirai quand je le saurai. Mais c'est vrai que les organisateurs mettent la barre de plus en plus haut.

La Norvège sera l'adversaire en demi-finale. Une demi-finale qui a la même saveur que face au Danemark l'an dernier. Un adversaire moins huppé, mais qu'il faudra prendre au sérieux.

Certainement. On a déjà vécu ce genre de situation l'année passée contre le Danemark. Si la Norvège est en demi-finale, ce n'est pas par hasard. Ils réalisent un énorme tournoi, jouent avec beaucoup de confiance et forment une vraie équipe. Il faudra à nouveau jouer à notre meilleur niveau. Mais une chose est certaine, je sais que ce sera de la folie dans la patinoire. Le public nous pousse depuis le début du tournoi et il nous donne énormément d'énergie. À nous de lui rendre cela sur la glace.



