À force, on va commencer à se lasser de dire à quel point Roman Josi est exceptionnel. Le capitaine de l'équipe de Suisse est notre meilleur homme de ce quart de finale gagné contre la Suède (3-1).

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Roman Josi (Suisse, défenseur)

À force on va peut-être distribuer les «Trois étoiles» aux meilleurs joueurs du match derrière Roman Josi. Car le défenseur bernois de l'équipe de Suisse est tellement dominant un soir sur deux que la concurrence a de la peine à rivaliser avec lui. Et ce jeudi n'a pas fait exception pour le meilleur hockeyeur suisse de l'histoire sous les yeux de Roger Federer, son pendant tennistique.

Alors que l'équipe de Suisse aurait pu être menée 2-0 en début de match et qu'elle était potentiellement mal embarquée, c'est lui qui a remis les deux équipes à égalité d'un délicieux tir de la ligne bleue. L'intelligence de jeu du défenseur a sauté aux yeux. Au lieu de tirer de toutes ses forces, il a simplement trouvé la ligne de shoot pour mettre en difficulté un gardien masqué. Derrière, il a encore distribué deux passes décisives et joué un match extraordinaire. Un de plus.

⭐⭐ Calvin Thürkauf (Suisse, attaquant)





Si vous vivez au Tessin et avez besoin d'un déménageur, demandez le capitaine du HC Lugano. Car si l'équipe de Suisse a à ce point dominé la Suède physiquement, c'est notamment grâce à la pression constante mise par Calvin Thürkauf. Depuis qu'il a été placé à l'aile du duo zurichois Denis Malgin/Sven Andrighetto, le No 79 de la Nati est un autre joueur.

Sur l'égalisation de Roman Josi, c'est lui qui masque la vue du gardien pour permettre à son capitaine de marquer. Par la suite, il a constamment pesé sur la défense scandinave avant de marquer lui-même le 3-1 qui leur a fait si mal. Il a également été un rien excessif par instants et a été pénalisé. Mais pour l'ensemble de son implication physique, il mérite une mention dans cet article.

⭐ Le box play (Suisse)

Au total l'équipe de Suisse a joué 11 minutes pleines à 4 contre 5 durant cette rencontre. Et le box play a tenu bon. Il serait dommage de n'isoler qu'un seul joueur de ces unités d'infériorité numérique. Les Nico Hischier, Christian Marti, Janis Moser, Sven Jung et autres auraient tous mérité une étoile.

Si la Suisse a évité d'être menée 0-2 après la pénalité de match infligée à Dean Kukan en début de match, c'est uniquement en raison d'un box play ultra compact et d'une efficacité à toute épreuve. La débauche d'énergie collective méritait bien une étoile.

Le flop: Dean Kukan (Suisse, défenseur)

Le coup de crosse au visage d'Ivar Stenberg du défenseur des Zurich Lions aurait pu coûter très cher à une équipe de Suisse menée d'une longueur à cet instant. En interview d'après-match, Jan Cadieux a dit que c'était sa consigne d'agresser la formation suédoise. Dean Kukan (que l'on peut aisément renommer Dean Coupdecanne) a trop bien appliqué les consignes.