Geoff Ward: «On perd le match tout seuls»

Lausanne a montré un meilleur visage contre Fribourg que face à Zoug mardi. Cela n'a toutefois pas été suffisant pour s'imposer, mais le coach Geoff Ward se veut positif.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il y a eu du positif, c'est indéniable. Largement battu mardi contre Zoug (0-5), Lausanne a montré un visage plus combattant et est même revenu à deux reprises au score. Voilà pour le côté positif. Mais face à Fribourg-Gottéron, les Vaudois ont également montré leurs limites du moment. Un constat que fait également Geoff Ward, le coach des Lions, après la défaite.

Geoff, ton équipe a réagi après avoir été menée. Que retiens-tu de cette rencontre?

Il y a certaines choses que nous avons faites et qui nous ont mis nous-mêmes en difficulté. Malgré cela, nous sommes parvenus à rester dans le match, à rester dans le coup et à trouver un moyen d’égaliser. Mais, finalement, dans les six dernières minutes, nous avons tout rendu à notre adversaire. On perd le match tout seuls. C’est une bonne leçon pour nous. Nous devons apprendre de cela et désormais passer au match suivant.

As-tu tout de même vu une progression par rapport au match précédent?

Oui, clairement. Il y a une amélioration. Nous ne sommes toujours pas suffisamment bons dans certains domaines et nous allons continuer à travailler là-dessus. Nous commençons à voir des progrès, mais nous pouvons encore faire un peu mieux. Il y a des raisons qui expliquent pourquoi nous perdons des matches actuellement. Une fois que nous aurons corrigé ces éléments, tout ira bien.

J'imagine que le jeu de transition est un de ces éléments à corriger.

Pour moi, le problème venait surtout de notre incapacité à faire et à recevoir correctement les passes. Je n’ai pas non plus trouvé que nous soutenions suffisamment bien le porteur du puck à certains moments importants. Forcément, lorsque vous avez ces difficultés, cela complique énormément les transitions, les sorties de zone et, finalement, à peu près tout ce que vous essayez de mettre en place. Durant certaines séquences, nous nous sommes mis nous-mêmes en difficulté avec une mauvaise gestion du puck et un soutien insuffisant.

Tu vas désormais pouvoir compter sur deux renforts avec Floran Douay et Curtis Lazar. Cela peut aider, non?

Oui. Nous verrons évidemment comment tout cela va évoluer, mais je pense que ce sont deux bonnes signatures pour nous. «Flo» avait joué du très bon hockey avec nous la saison dernière. Quant à Curtis Lazar, je le connais puisque je l’ai déjà entraîné. C’est un joueur qui donne absolument tout à chaque présence. Il a de la ténacité et un très haut niveau de compétitivité. Je pense qu’il va beaucoup nous aider, notamment pour gagner davantage de batailles pour le puck. C’est également un excellent joueur en infériorité numérique et il est très fort aux engagements. Il va donc pouvoir nous apporter dans beaucoup de domaines.

Tu l’imagines plutôt comme un troisième centre?

Nous verrons. Nous devons d’abord retrouver nos joueurs blessés avant de savoir exactement comment tout cela va s’articuler. L’avantage avec Curtis, c’est qu’il peut évoluer aussi bien au centre qu’à l’aile et qu’il est à l’aise dans les deux positions. Cela nous offre une certaine polyvalence.

Justement, quelle est la situation concernant les blessés?

Nous espérons récupérer certains joueurs après le week-end. Pour le prochain match, par contre, cela ne devrait pas bouger. La situation sera globalement la même que pour cette rencontre.