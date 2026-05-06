Patrick Fischer tiendra une conférence lors de la «Journée des entrepreneurs» fin juin à Vaduz. Il s'agira de sa première apparition publique depuis le scandale.

Cédric Heeb

Depuis la vidéo, silence radio. Patrick Fischer, licencié pour avoir falsifié son certificat Covid afin de participer aux JO 2022, n'a encore jamais pris la parole pour donner son avis sur cette affaire qui a fait beaucoup de bruit. Après la polémique, l'ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse de hockey sur glace avait disparu de la scène publique. Il prendra la parole fin juin.

Le Zougois s'exprimera dans le cadre de la «Journée des entrepreneurs» qui se tiendra à Vaduz, au Liechtenstein, le 30 juin. Il est présenté comme «coach en leadership et ancien sélectionneur national». Il est fort probable que l'homme de 50 ans fasse référence, durant son intervention, au scandale de ce printemps et évoque la période qui a entouré son licenciement.

Autre fait marquant, c'est un présentateur de la SRF, Tobias Müller, qui animera l'évènement. Pour rappel, c'est à cause des révélations de l'un de ses collègues, Pascal Schmitz, que l'affaire a éclaté. Depuis, ce dernier a essuyé une tornade de critiques. La SRF l'a même retiré de l'antenne car Pascal Schmitz aurait publié, il y a plusieurs années, des commentaires obscènes et racistes sur les réseaux sociaux.