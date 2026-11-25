L’IIHF conteste la décision du Tribunal arbitral du sport qui ouvre la voie au retour des équipes russes dans ses compétitions. La Fédération internationale a saisi le TF, invoquant des doutes sur l’indépendance et l’impartialité de deux arbitres du TAS.

La fédération internationale ne veut pas de la Russie au Mondial

La fédération internationale ne veut pas de la Russie au Mondial

ATS Agence télégraphique suisse

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) refuse d’accepter la réadmission de la Russie dans ses compétitions. Elle a annoncé mercredi avoir fait appel de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) devant le Tribunal fédéral suisse.

Cette décision est motivée par des doutes quant à l’indépendance et à l’impartialité de deux des trois arbitres de la procédure devant le TAS. Ce sont surtout des informations récemment rendues publiques concernant d’éventuels liens entre ces deux arbitres et la Russie qui ont été déterminantes. Compte tenu de l’importance de cette décision pour le hockey sur glace international, l’IIHF estime qu’il est «absolument nécessaire» de poursuivre cette affaire devant le Tribunal fédéral.

Fin octobre, le TAS avait décidé de lever la suspension des équipes russes. Cette décision avait déclenché un vif débat. Le Canada, pays hôte du Championnat du monde M20 à la fin de l’année, avait annoncé qu’il n’accorderait pas de visas à la sélection russe. L’IIHF avait alors confirmé que la Russie ne pourrait pas participer au Championnat du monde junior. Plusieurs nations, dont la Suisse, avaient par ailleurs annoncé qu’elles ne joueraient pas contre la Russie.

Le Mondial 2027 reste très incertain

La situation reste incertaine en vue du Mondial masculin 2027 en Allemagne. Le gouvernement fédéral allemand a qualifié «d’impossible dans les faits» l’organisation du tournoi en cas de participation de la Russie. Plusieurs pays, à l’instar de la Finlande, championne du monde, ne souhaitent pas affronter des équipes russes. Le président de la fédération russe, Vladislav Tretiak, a menacé l’Allemagne de réclamer des dommages-intérêts en cas de nouvelle exclusion. La fédération russe avait par ailleurs annoncé qu’elle utiliserait tous les moyens juridiques à sa disposition pour faire appliquer la décision du TAS.