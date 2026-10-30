De nombreuses fédérations s'opposent au retour de la Russie dans les compétitions internationales de hockey. Parmi elles, l'Allemagne, organisatrice du prochain Mondial.

Coup de tonnerre sur le hockey international vendredi, quand la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a annoncé que le Tribunal arbitral du sport (TAS) réautorisait la Fédération russe de hockey sur glace à inscrire une équipe russe aux championnats du monde. Une décision qui a provoqué plusieurs réactions des autres fédérations.

À commencer par la fédération allemande (DEB), organisatrice du prochain Championnat du monde, en mai 2027. «Notre position reste inchangée : nous refusons le retour des équipes nationales russes dans les tournois internationaux de hockey sur glace», écrit-elle dans un communiqué. À propos du prochain grand rendez-vous mondial, la DEB explique que la décision du TAS change la donne: «L’admission de la Russie a, pour nous en tant qu’hôtes, des conséquences considérables en matière de sécurité, sur le plan politique et sur le plan économique.»

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D'autres fédérations, comme celles de la République tchèque ou de la Finlande, se sont également positionnées en défaveur d'un retour de la Russie. «La position actuelle de la Fédération tchèque de hockey ne change pas à la suite de la décision du TAS. Nous désapprouvons la participation de la Russie aux tournois de l'IIHF pendant l'agression militaire en Ukraine», a notamment déclaré Jan Černý, secrétaire général de la Fédération tchèque de hockey.

Interrogée par l’agence de presse Keystone-ATS, la fédération suisse (SIHF) a indiqué avoir pris connaissance de la décision du TAS, suivra de près l'évolution de la situation et attendra les décisions de l'IIHF.